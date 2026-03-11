Objasnili su da je postupak u toku, a da Milović nakon izvještaja podnijetog 30 dana po prestanku funkcije, nije dostavio godišnji izvještaj po odlasku iz Vlade Crne Gore.
Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenula je prekršajni postupak protiv bivšeg ministra pravde Andreja Milovića jer nije podnio godišnji izvještaj o prihodima i imovini nakon prestanka javne funkcije, kazali su “Vijestima” iz te institucije.
Objasnili su da je postupak u toku, a da Milović nakon izvještaja podnijetog 30 dana po prestanku funkcije, nije dostavio godišnji izvještaj po odlasku iz Vlade Crne Gore.
Iz Agencije kažu da to nije i prvi slučaj da Milovića opominju ili kažnjavaju zbog sličnih prekršaja.
Bivši ministar, kojem je funkcija prestala nakon rekonstrukcije Vlade u julu 2024, tvrdi da je sa godišnjim izvještajem po prestanku funkcije za tu godinu kasnio zbog “privatnih i poslovnih obaveza nakon odlaska iz Vlade”.
“Zbog privatnih i poslovnih obaveza nakon završetka ministarske funkcije, te učestalih putovanja van Crne Gore, zakasnio sam da predam godišnji izvještaj ASK-u, nakon čega me je Sud za prekršaje u Podgorici obavijestio da je promptno pokrenuo prekršajni postupak protiv mene, nakon čega sam prepustio nadležnom sudu da taj postupak okonča”, tvrdi Milović u odgovoru "Vijestima".
“Vijesti” su Milovića pitale da prokomentariše podatke Agencije, uz podsjećanje da je tokom mandata ministra pravde često javno zagovarao dosljednu primjenu antikorupcijskih zakona i veću odgovornost javnih funkcionera u pogledu transparentnosti imovine.
Precizirajući da je posljednji postupak u toku, iz ASK podsjećaju na to da je bivši ministar jednom opomenut, a jednom i novčano sankcionisan zbog nedostavljanja imovine u zakonom preciziranim rokovima.
“Bivši javni funkcioner na kojeg se odnosi Vaš upit posljednji izvještaj o prihodima i imovini je podnio Agenciji za sprečavanje korupcije u septembru 2024. godine, 30 dana po prestanku funkcije ministra pravde. Protiv njega je 28. maja 2025. pokrenut prekršajni postupak zbog nepodnošenja godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini po prestanku javne funkcije. Taj postupak je u toku. Agencija je prethodno protiv ovog bivšeg javnog funkcionera pokrenula dva prekršajna postupka - 23. maja 2024. zbog nepodnošenja izvještaja o prihodima i imovini za 2023. godinu, koji je okončan opomenom. Prije toga, postupak je pokrenut 8. septembra 2023. zbog nepodnošenja izvještaja o prihodima i imovini u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju, koji je okončan novčanom kaznom u iznosu od 150 eura”, precizirali su iz ASK.