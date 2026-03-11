Objasnili su da je postupak u toku, a da Milović nakon izvještaja podnijetog 30 dana po prestanku funkcije, nije dostavio godišnji izvještaj po odlasku iz Vlade Crne Gore.

Izvor: Vlada Crne Gore

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenula je prekršajni postupak protiv bivšeg ministra pravde Andreja Milovića jer nije podnio godišnji izvještaj o prihodima i imovini nakon prestanka javne funkcije, kazali su “Vijestima” iz te institucije.

Objasnili su da je postupak u toku, a da Milović nakon izvještaja podnijetog 30 dana po prestanku funkcije, nije dostavio godišnji izvještaj po odlasku iz Vlade Crne Gore.

Iz Agencije kažu da to nije i prvi slučaj da Milovića opominju ili kažnjavaju zbog sličnih prekršaja.

Bivši ministar, kojem je funkcija prestala nakon rekonstrukcije Vlade u julu 2024, tvrdi da je sa godišnjim izvještajem po prestanku funkcije za tu godinu kasnio zbog “privatnih i poslovnih obaveza nakon odlaska iz Vlade”.

“Zbog privatnih i poslovnih obaveza nakon završetka ministarske funkcije, te učestalih putovanja van Crne Gore, zakasnio sam da predam godišnji izvještaj ASK-u, nakon čega me je Sud za prekršaje u Podgorici obavijestio da je promptno pokrenuo prekršajni postupak protiv mene, nakon čega sam prepustio nadležnom sudu da taj postupak okonča”, tvrdi Milović u odgovoru "Vijestima".

“Vijesti” su Milovića pitale da prokomentariše podatke Agencije, uz podsjećanje da je tokom mandata ministra pravde često javno zagovarao dosljednu primjenu antikorupcijskih zakona i veću odgovornost javnih funkcionera u pogledu transparentnosti imovine.

Precizirajući da je posljednji postupak u toku, iz ASK podsjećaju na to da je bivši ministar jednom opomenut, a jednom i novčano sankcionisan zbog nedostavljanja imovine u zakonom preciziranim rokovima.

“Bivši javni funkcioner na kojeg se odnosi Vaš upit posljednji izvještaj o prihodima i imovini je podnio Agenciji za sprečavanje korupcije u septembru 2024. godine, 30 dana po prestanku funkcije ministra pravde. Protiv njega je 28. maja 2025. pokrenut prekršajni postupak zbog nepodnošenja godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini po prestanku javne funkcije. Taj postupak je u toku. Agencija je prethodno protiv ovog bivšeg javnog funkcionera pokrenula dva prekršajna postupka - 23. maja 2024. zbog nepodnošenja izvještaja o prihodima i imovini za 2023. godinu, koji je okončan opomenom. Prije toga, postupak je pokrenut 8. septembra 2023. zbog nepodnošenja izvještaja o prihodima i imovini u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju, koji je okončan novčanom kaznom u iznosu od 150 eura”, precizirali su iz ASK.