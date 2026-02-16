Andreana Čekić rasplakala Cecu u emisiji: Pjevačica progovorila o suzama Ražnatovićke

Andreana Čekić oduševila je sve svojom izvedbom poznate pjesme.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević/Youtube/printscreen/ Kurir

Pjevačica Andreana Čekić prije par dana u emisiji Svetlane Cece Ražnatović izvela je pjesmu "Oprosti što mislim na tebe" i potpuno razoružala stariju koleginicu.

Ceca nije krila koliko ju je pogodio hit, koji u originalu izvodi Goca Lazarević. Sada je Andrena Čekić pred ekipom MONDO portala otkrila da li joj se Goca zahvalila jer joj je "oživjela" pjesmu.

"Ta pjesma je uvijek aktuelna. Ceca je emotivna, ali vidjela sam da je postala viralna moja izvedba. Ne bih rekla da sam je oživela. Nismo se čule, a zašto da mi se zahvali? Ja želim Goci da se zahvalim što je tako dobru pjesmu snimilla", rekla je Andreana.

Pogledajte 00:53 Andreana Čekić o suzama Cece Raznatović i da li je oživela hit Goce Lazarević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Podsjetimo, na promociji Nadice Ademov pojavio se veliki broj kolega, a među njima našli su se Sanja Vučić, Katarina Grujić, Zorana Mićanović, Ljuba Perućica, Vanja Mijatović i mnogi drugi.

Pogledajte ko je sve došao na promociju albuma Nadice Ademov: