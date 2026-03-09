"Proklete, bezdušne gadure": Vedrana Rudan uputila brutalne reči ženama za 8. mart

Vedrana Rudan priznala da je reagovala zbog novinskih natpisa o princezi koja je išla na hemioterapije

Izvor: pritnscreen/youtube/Nedjeljom u 2 | HRT

Hrvatska književnica Vedrana Rudan, koja bije tešku bitku sa kancerom žučnih kanalića, rešila je da se oglasi na 8. mart, a u kolumni se osvrnula na položaj žena u društvu, ali i osude koje su spremne da upute na bilo čiju adresu.

U kolumni je opisala potresne reči koje se tiču života sa nasilnikom, ali i burne reakcije na izgled Kejt Midlton, koja se je išla na hemioterapije, a potom se našla na meti kritika zbog izgleda stopala.

Njen tekst naslovljen "Ta divna krhka stvorenja" prenosimo u celosti:

Osmi je mart. Pravo vreme da “dobri” muškarci novinari napišu koju lepu rečenicu o “jadnim” ženama kojima su zli muškarci pretvorili život u pakao.

Oplodili su ih pa ostavili. Ne plaćaju alimentacije. Trče za njima sa isukanim noževima dok se ne dočepaju njihovih tankih vratova. Ostalo su krvavi detalji po portalima.

Žene jadnice, patnice, žrtvice. U poslednje su se vreme trgnule.

Krenule su iz svojih dnevnih boravaka deliti savete kako preživeti razvod i život sa dvoje dece, a ne zanemariti fasadu koja će ti pomoći da se za*ebeš opet.

Da, Dan žena je dan kuknjave nad sudbinom žena ma gde živele. Sve smo nevine žrtve, retardirane sirotice kojima pomoći ima a i nema.

Kad pogledamo statistike i broj pobijenih nevinih bića ne možemo a da se ne upitamo, o čemu se ovde radi.

Odgovor je jednostavan. Oni nose rukavice četiri broja veće a mi smo toliko dobre i slepe da ne vidimo svoga ubicu ni na vlastitom pogrebu iako se s ružom u ruci u prvom redu davi u suzama.

Kužite? Anđeo i vrag. Je li uvek baš tako?

Statistike, gospođo Rudan, brojke pratite.

Postoji li svaki odgovor u brojkama? Sve smo mi žene svetice, budući leševi, anđeli u trapericama od Zare?

Ne bih pisala ovaj tekst da nisam naletela na priču o princezi Kejt.

Ovih je dana bila na druženju s nekom indijskom ekipom. Organizator ju je pozvao da zapleše s njima.

Žena je skinula cipele, zaplesala i digla ženski, zmijski svet na noge.

Negovane gospođe bile su zgrožene izgledom princezinih stopala.

“Zapuštena”, “neuredna”, “gadna”, “da ja imam takva stopala…”

(Ovo je slika zbog koje se Kejt našla na udaru javnosti):

Kate Middleton, the future queen of England feet looking like chicken toes

These people would never ever want Prince Harry’s wife around

M is too classy for thempic.twitter.com/pATe2bvYIC — Mauve FB✨ (@MauvCoui)March 5, 2026

Jedva da je zamislivo koliko međuženske mržnje na minijaturnom prostoru može smestiti horda bešćutnih ženetina.

Ni jedna od prokletih babetina nije jadnoj Kejt “oprostila” ni rak ni jezive hemoterapije koje te uživo žderu.

I dok patiš u najstrašnijim mukama moraš misliti na hejtere i pedikere.

Proklete bezdušne gadure kukaju nad ženskom sudbom kletom samo kad se mogu fotkati i spominjati brojke.

Zlobne ste do pakla pa ćete reći da ovako pišem jer sam zla i prolazim kroz isto iskustvo.

Je*e mi se odavno što mislite. Žao mi je što se hranite tuđom nesrećom umesto da svoj um prošetate do nekog dobrog umokera.

Sretan Osmi mart vam želim. Ne kaže se mart nego ožujak.

Babe, babe, babe je*ene".