logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Naći ću gdje se nalaziš, doći će 20 džipova interventne": Ana Nikolić prijetila modnom kreatoru, morao da je blokira

"Naći ću gdje se nalaziš, doći će 20 džipova interventne": Ana Nikolić prijetila modnom kreatoru, morao da je blokira

Autor Dragana Tomašević
0

Boris Kargotić otkrio sve detalje iz saradnje sa Anom Nikolić

Ana Nikolić prijetila modnom kreatoru, morao da je blokira Izvor: Instagram printscreen

Modni kreator Boris Kargotić, koji je nedavno za MONDO otkrio koliko para troši Javni servis na Evroviziju, ispričao je kako je izgledala njegova saradnja sa Anom Nikolić, te da mu je pjevačica čak i pretila.

- Ja sam u nekom periodu radio sve što je trebalo da se radi za Anu Nikolić u modnom smislu. Kad god sam radio sa njom, ona u jednom momentu postane luda, retki su momenti da nije. Recimo, sprema se neki spot ili neki nastup i sad mi njoj izrađujemo kostim i ona u jednom momentu postane toliko naporna. ..Stiže mi po deset vojs poruka od po 13 -14 minuta - ispričao je Boris.

Izvor: Instagram printscreen/boriskargotic

Kako je naveo jednom mu je čak i pretila, a zatim je objavio i Aninu poruku.

- Gde se nalazite? Jel ti razumeš da ću da vas lociram! Preko baznih stanica i brojeva telefona ovih Indijanaca i tvog, naći ću gde se nalazite. Doći će 20 džipova interventne, eto može mi se - govorila mu Nikolićeva.

Blokirao je

Kargotić je nakon ove poruke blokirao, a to mu je kasnije postala redovna praksa.

- Blokirao sam Anu Nikolić uvek dva dana pred snimanje jer me urniše. Kažem joj: "Slušaj me, pošto ja sada ne mogu da radim od tvojih poruka i zlostavljanja, ti ideš na blok, pa ću te odblokirati taj dan. Sve će biti spremno, ajde ćao, poljubac i blok". Gde god može blok na Fejsbuku, Instagramu, telefonu, ma svuda - iskren je bio kreator.

(Informer, MONDO)

Tagovi

Ana Nikolić prijetnje Boris Kargotić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ