"Naći ću gdje se nalaziš, doći će 20 džipova interventne": Ana Nikolić prijetila modnom kreatoru, morao da je blokira

Boris Kargotić otkrio sve detalje iz saradnje sa Anom Nikolić

Izvor: Instagram printscreen

Modni kreator Boris Kargotić, koji je nedavno za MONDO otkrio koliko para troši Javni servis na Evroviziju, ispričao je kako je izgledala njegova saradnja sa Anom Nikolić, te da mu je pjevačica čak i pretila.

- Ja sam u nekom periodu radio sve što je trebalo da se radi za Anu Nikolić u modnom smislu. Kad god sam radio sa njom, ona u jednom momentu postane luda, retki su momenti da nije. Recimo, sprema se neki spot ili neki nastup i sad mi njoj izrađujemo kostim i ona u jednom momentu postane toliko naporna. ..Stiže mi po deset vojs poruka od po 13 -14 minuta - ispričao je Boris.

Izvor: Instagram printscreen/boriskargotic

Kako je naveo jednom mu je čak i pretila, a zatim je objavio i Aninu poruku.

- Gde se nalazite? Jel ti razumeš da ću da vas lociram! Preko baznih stanica i brojeva telefona ovih Indijanaca i tvog, naći ću gde se nalazite. Doći će 20 džipova interventne, eto može mi se - govorila mu Nikolićeva.

Blokirao je

Kargotić je nakon ove poruke blokirao, a to mu je kasnije postala redovna praksa.

- Blokirao sam Anu Nikolić uvek dva dana pred snimanje jer me urniše. Kažem joj: "Slušaj me, pošto ja sada ne mogu da radim od tvojih poruka i zlostavljanja, ti ideš na blok, pa ću te odblokirati taj dan. Sve će biti spremno, ajde ćao, poljubac i blok". Gde god može blok na Fejsbuku, Instagramu, telefonu, ma svuda - iskren je bio kreator.

(Informer, MONDO)