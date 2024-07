BAKA PRASE OPET VRIJEĐA DJEVOJKE! Njegovo ponašanje podsjetilo na tragediju koja je potresla ljude

Vidi ti ovu malu k****štiju, rospijo jedna, gledaj kakva si. To što te ostavio svaki lik s kojim si bila, to ne znači da je problem u muškarcima, nego vjerovatno loše pu***, vjerovatno ti smrdi iz usta, vjerovatno ti smrdi p****. Bolje idi da snimaš po*niće!

Izvor: Printscreen

Ovo su samo neke od odvratnih uvreda koje je srpski jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u nedavnim lajvovima uputio djevojkama koje su dale podršku influenserki Anji Bla, s kojom je raskinuo. Čak je pokazivao njihove profile i fotografije.

Izvor: Printscreen

Sramno ponašanje mnoge je odmah podsjetilo na sve gnusne riječi koje je upućivao jutjuberki i influenserki Kristini Kiki Đukić, koja je izvršila samoubistvo u decembru 2021. godine.

Javnost je tada upirala prstom u njega označavajući ga kao krivca za sajber nasilje, jer je čak i groznu pjesmu posvetio Kiki. Ali on je posle njene smrti tvrdio da su se pomirili, ali da, eto, nije to objavio i da mu je žao.

Naravno da joj je bilo loše, da je dobijala više hejta kad sam ja nju prozivao, naravno da sam pomišljao na to je l' moguće da je zbog toga što sam ja pričao, ali mnogo je bolje da ispadnete ljudi kojima je žao i koji želite mene da osudite, ali ovo nema veze sa internet nasiljem. Je l' vi mislite da meni nije krivo zbog svega, je l' mislite da se ja ne osjećam djelimično odgovornim za to, da nisam pomislio na to... - govorio je tada, ali sada demantuje sam sebe.

Neki su pomisli da su ovi poslednji neljudski ispadi ponovo marketinški trik kojim želi da skrene pažnju na sebe, kao što je to bio inscenirani višednevni sukob s Vojažem, koji je zapravo služio kao reklama za njihovu pjesmu. A podsjetićemo i da je lažirao bankrot.

Ova riba bi prije da ode da je medvjed, brate, siluje u šumi nego ti! - govori u lajvu i pokazuje na jednog od svojih drugova koji dobacuje: "Nego muškarac da je siluje".