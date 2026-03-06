"Mi u ovom trenutku cijenimo principijelnost gospodina Lakovića, koji je u ime Pokreta Evropa sad vodio Odbor za bezbjednost i odbranu, i čvrsto vjerujemo da ćemo u budućnosti, sa različitih pozicija, dati svoj maksimum u borbi protiv organizovanog kriminala"

Izvor: Evropa sad

"Formalizacija ostavke, koju je Miodrag Laković u više navrata najavljivao, još jedan je dokaz da mi u praksi živimo demokratiju, pa je izražavanje drugačijeg mišljenja za Pokret Evropa sad! normalna pojava" saopštili su iz PES-a.

"Kao i ranije, i u ovom trenutku cijenimo principijelnost gospodina Lakovića, koji je u ime Pokreta Evropa sad vodio Odbor za bezbjednost i odbranu, i čvrsto vjerujemo da ćemo u budućnosti, sa različitih pozicija, dati svoj maksimum u borbi protiv organizovanog kriminala "navodi se u saopštenju PES-a.