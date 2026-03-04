Na teritoriji Budvanske opštine trenutno je zapečaćeno devet divljih nelegalnih deponija, i to u naseljima Markovići, Lapčići, kao i duž Topliškog puta prema Svinjištima, saopštio je načelnik Komunalne inspekcije Opštine Budva Vladan Braunović.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Istovremeno, izvođačima radova i građanima omogućeno je besplatno odlaganje građevinskog i drugog otpada na lokaciji Brajići, na osnovu ugovora koji je Opština Budva zaključila sa Mjesnom zajednicom Brajići.

Komunalna inspekcija Opštine Budva izvršila je pečaćenje nelegalnih deponija na više lokacija širom opštine, čime je, kako ističu nadležni, započeta odlučnija faza borbe protiv višedecenijskog problema nelegalnog odlaganja otpada.

Na lokaciji Svinjište juče su zapečatili jednu od devet deponija.

“Ukupno smo devet pečatili na kompletnoj teritoriji opštine Budva. Naravno, ako dođe do povrede pečata, biće podnošene krivične prijave prema specijalnom odjeljenju pri SDT-u. Tako ćemo se organizovati najbolje što budemo mogli”, kazao je Braunović, javlja RTV Budva.

On je naglasio da je riječ o dugogodišnjem problemu sa kojim se opština suočava.

“Nažalost, to je višedecenijski problem naše opštine, postojanje tih divljih deponija. Mi, naravno, u saradnji sa Komunalnom policijom sprovodimo pojačane aktivnosti. Mnogo je teško u momentu zateći odgovorno lice da vrši deponovanje zemlje i građevinskog materijala, jer jedino u tim situacijama nam se priznaju nalozi kod Suda za prekršaje”, objasnio je Braunović.

Iz Komunalne inspekcije ističu da se nelegalno odlaganje otpada najčešće vrši u večernjim satima, kada je smanjen intenzitet rada nadzornih službi, što dodatno otežava proces sankcionisanja prekršilaca.

Glavni komunalni inspektor Marjan Ščekić poručio je da je borba protiv divljih deponija nemoguća bez podrške građana.

“Svi radimo u interesu grada. Ovo je turistički grad gdje svi treba da vodimo računa i nije sramota prijaviti nekoga ko svakodnevno pravi probleme. Mi smo angažovani svakodnevno na ovim deponijama i, kao što vidite, odradili smo dio zakonskih normi, pečaćenje. Svakodnevno ćemo vršiti nadzor, kako mi, tako i Komunalna policija”, kazao je Ščekić.

On je naglasio da će svi prekršioci koji budu zatečeni na zapečaćenim lokacijama snositi posljedice.

“Ukoliko zateknemo lica da vrše deponovanje na zapečaćenim lokacijama, biće pokrenute prijave kod tužilaštva u Kotoru”, upozorio je Ščekić.

Iz Komunalne inspekcije ističu da je jedan od ključnih problema nemogućnost postavljanja video-nadzora, koji bi značajno olakšao identifikaciju odgovornih.

“Veliki problem je nemogućnost postavljanja video-nadzora, što bi nam itekako olakšalo posao. Mi sprovodimo devet zakona i osam opštinskih odluka, a ovo nije jedina naša nadležnost. Sa devet inspektora koliko imamo na raspolaganju, treba postići sve poslove”, naveo je Braunović.

Kao alternativu nelegalnom odlaganju otpada, Opština Budva je obezbijedila besplatnu lokaciju za deponovanje građevinskog i drugog otpada u Brajićima.

“Apelujem na izvođače radova i građane da iskoriste mogućnost besplatnog deponovanja na lokaciji Brajići, gdje je Opština Budva potpisala ugovor sa Mjesnom zajednicom Brajići”, poručio je Braunović.

Na kraju, iz Komunalne inspekcije upućen je apel svim fizičkim i pravnim licima da se uzdrže od nelegalnog odlaganja šuta, zemlje i drugih vrsta otpada. U slučaju kršenja propisa, nadležni će, kako su najavili, preduzeti sve zakonom predviđene mjere, uključujući pokretanje upravnih postupaka, izricanje novčanih kazni i podnošenje krivičnih prijava.