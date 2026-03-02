logo
Lukasova bivša puca od samopouzdanja u Dubaiju: Zgrade oko nje gore, a ona uživa u luksuzu (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Sonja trenutno boravi u Dubaiju, ali je njena ćerka Sofija veoma zabrinuta, pa joj se i obratila u komentarima.

Sonja Vuksanović u Dubaiju Izvor: sf__fashion__style / Instagram

Sonja Vuksanović, bivša supruga Aca Lukas, trenutno boravi u Dubaiju, gradu koji je bio na meti bombaških napada, a situacija je i dalje napeta.

Ipak, sudeći po njenim objavama na društvenim mrežama, Sonja ne deluje uznemireno.

Naime, Sonja Vuksanović tip-top sređena u crnom elegantnom odelu i zlatnim štiklama pucala je od samopouzdanja, a veliku pažnu privukao je i komentar koji je ostavila njena ćerka Sofija Šašić:

"Vraćaj se", napisala je Sofija, dok je Sonja kratko odgovorila:

"Još malo", napisala je Sonja i poslala ćerki poljubac.

Đina Džinović u salonu

Ćerka estradnog para Haris Džinović i Melina Džinović, Đina Džinović(20), veoma je aktivna na društvenim mrežama, a trenutno boravi u Dubaiju gde je veoma napeta situacija.

Njen smeštaj nalazi se u neposrednoj blizini čuvenog hotela Burj Al Arab, koji je pogođen, ali sudeći po objavama – Đina ne dozvoljava da joj aktuelna dešavanja pokvare odmor. 

sonja vuksanović Dubai

