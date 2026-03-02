Sonja trenutno boravi u Dubaiju, ali je njena ćerka Sofija veoma zabrinuta, pa joj se i obratila u komentarima.
Sonja Vuksanović, bivša supruga Aca Lukas, trenutno boravi u Dubaiju, gradu koji je bio na meti bombaških napada, a situacija je i dalje napeta.
Ipak, sudeći po njenim objavama na društvenim mrežama, Sonja ne deluje uznemireno.
Lukasova bivša puca od samopouzdanja u Dubaiju: Zgrade oko nje gore, a ona uživa u luksuzu (Foto)
Naime, Sonja Vuksanović tip-top sređena u crnom elegantnom odelu i zlatnim štiklama pucala je od samopouzdanja, a veliku pažnu privukao je i komentar koji je ostavila njena ćerka Sofija Šašić:
"Vraćaj se", napisala je Sofija, dok je Sonja kratko odgovorila:
Lukasova bivša puca od samopouzdanja u Dubaiju: Zgrade oko nje gore, a ona uživa u luksuzu (Foto)
"Još malo", napisala je Sonja i poslala ćerki poljubac.
Đina Džinović u salonu
Ćerka estradnog para Haris Džinović i Melina Džinović, Đina Džinović(20), veoma je aktivna na društvenim mrežama, a trenutno boravi u Dubaiju gde je veoma napeta situacija.
Lukasova bivša puca od samopouzdanja u Dubaiju: Zgrade oko nje gore, a ona uživa u luksuzu (Foto)
Njen smeštaj nalazi se u neposrednoj blizini čuvenog hotela Burj Al Arab, koji je pogođen, ali sudeći po objavama – Đina ne dozvoljava da joj aktuelna dešavanja pokvare odmor.