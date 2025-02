11 godina bila u braku s Erosom Ramacotijem, pa ga ostavila zbog sekte: Ko je Mišel, voditeljka Pjesme Evrovizije?

Rekli joj da je "Isusova sestra" i da se udalji od bliskih ljudi jer žele da joj naude.

Izvor: Instagram/therealhunzigram

Mišel Hunciker, jedna od voditeljki predstojeće Pjesme Evrovizije u Švajcarskoj, ima 48 godina, bila je 11 godina udata za pjevača Erosa Ramacotija sa kojim ima ćerku Auroru (23).

Drugi brak je sklopila sa nasljednikom modne imperije Trusardi Tomazom Trusardijem, sa kojim ima dvije ćerkice. Mišel je, inače, italijanska voditeljka švajcarsko-njemačkog porekla. U Italiji je počela kao model, a karijeru je nastavila kao voditeljka, glumica i pjevačica u pokušaju.

Mišel je javno govorila o tome zašto se razišla s Erosom. On je saznao da je Mišel bila pripadnica opasne sekte i postavio joj je uslov.

"Govorili su mi da je moj muž loš za mene, ali ja sam ga mnogo voljela. Ipak, kada mi je Eros dao da biram ‘ili ja ili oni’, izabrala sam njih“, rekla je voditeljka. Dok je bila u braku sekta joj je filtrirala telefonske pozive, nije smjela da priča ni sa majkom koju nije vidjela četiri godine. Mišel je otkrila da je od sekte dobijala i prijetnje.

Izvor: Instagram/therealhunzigram

"Ostavljali su me samu, natjerali su me da napustim moju agenciju i ubijedili me da finansiram sama novu sektu. Očigledno sam plaćala svima i hranila ih. U jednom trenutku su me ubijedili da im dam sav svoj novac. Clelia mi je rekla da ako izađem iz sekte – biću mrtva“, otkrila je Mišel koja je na kraju iz straha ostavila Erosa Ramacotija, a potom i sektu protiv koje je javno govorila.

"Bila sam Isusova sestra"

Mišel je u sektu "Ratnici svjetlosti" upala još kao mlada. U 20. je bila poznata manekenka, upoznala je slavnog muzičara, dobila sa njim ćerkicu, a potom su se i vjenčali.

Česta razdvojenost zbog njegove muzičke karijere uzela je danak, a kada je od stresa počela da joj opada kosa, pronašla je terapeutkinju koja joj je u početku bila prijateljica. Mišel tada još uvek nije bila svjesna da se radi o sekti – "Ratnicima svjetlosti", čije se vjerovanje temelji na prošlim životima i prizivanju mrtvih.

"Rekla mi je da moram da se odvojim od ljudi koji me ne vole i koji će mi nauditi", rekla je Mišel u jednom intervjuu i objasnila na kakvim verovanjima se temelji ova sekta.

Izvor: Instagram/therealhunzigram

"Priča zvuči nesuvislo: Isus Hrist je imao sestru koja se zaljubila u rimskog vojnika, izdala svog brata i otišla sa vojnikom u Rim. Ali Rimljani nisu htjeli ni da čuju za nju, pa je živela u siromaštvu i bijedi. Bila je to kazna za izdaju. Ta sestra sam bila ja. Vjerovala sam da je to u prošlom životu i da tu krivicu nosim na svojim grudima", rekla je Huncikerova.

Mišel je u intervjuu za njemački "Stern" otkrila da su je pripadnici sekte ubijedili da je u prošlom životu bila supruga SS-ovca i da nije spriječila njegove zločine. Bila je veganka, vjerovala je da se čak i pica pravi od "demonskih" sastojaka.

Četiri godine nije komunicirala sa majkom i prijateljima. Članovi sekte uništili su joj brak sa Ramacotijem i uzeli joj mnogo novca. Mišel se od posljedica koje sekta na nju ostavila oporavljala dugi niz godina, a tek 2006. godine vratila se normalnom načinu života.

(Nova, MONDO)