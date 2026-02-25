Ovako je Mirna Radulović slavila prolazak u finale PZE: Dečko puca od ponosa i sreće (Video)

Mirna Radulović je otvorila ovogodišnji PZE, nastupivši prva sa pjesmom "Omaja" sa kojom se plasirala u finale 28. maja.

Svakako jedna od najiskusnijih takmičarki na PZE-u, ali i Evroviziji, Mirna Radulović nastupala je sinoć prva, a sa mističnom pjesmom "Omaja" plasirala se u samo finale.

Ipak, njen nastup nije prošao bez problema, te je morao biti ponovljen, uslijed tehnuičkih problema, o čemu je kasnije pričala i Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica Rts-a.

Evo šta je o tome rekla i Mirna:

Mirna otkrila da li je ona trazila da se ponovi nastup

Njen nastup je, i pored izazova očarao publiku kao i žiri, a najveća podrška Mirni je njen dečko MMA borac, koji je prati u stopu. Pogledajte kako su proslavili uspjeh:

Mirna Radulovic slavi prolazak u finale: Njen decko puca od srece

Ko je Mirnina ljubav?

Prije izvjesnog vremena su se pojavile spekulacije da je pjevačica srećno zaljubljena u MMA borca Nikolu Đurđeva, što je ona potvrdila.

"Jeste istina da sam u vezi sa MMA borcem, to je Nikola Đurđev. Četiri godine smo zajedno i živimo u Beogradu", kratko je prokomentarisala za domaće medije.

Pogledajte kako on izgleda:

Mirna je za MONDO otkrila da želja za povratkom na muzičko takmičenje postoji odavno, ispričala nam je zašto se to nije desilo ranije:

"Već 3 godine otkad želim ponovo na PZE. Ja sam se već dvije godine unazad prijavljivala na PZE, ali nažalost nisam uspjela da prođem konkurs, i evo treću godinu sada kako sam se prijavila i treća sreća, ove godine sam prošla".



