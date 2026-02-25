logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako je Mirna Radulović slavila prolazak u finale PZE: Dečko puca od ponosa i sreće (Video)

Ovako je Mirna Radulović slavila prolazak u finale PZE: Dečko puca od ponosa i sreće (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Ana Živančević
0

Mirna Radulović je otvorila ovogodišnji PZE, nastupivši prva sa pjesmom "Omaja" sa kojom se plasirala u finale 28. maja.

Ovako je Mirna Radulović slavila prolazak u finale PZE Izvor: Youtube printscreen / RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Svakako jedna od najiskusnijih takmičarki na PZE-u, ali i Evroviziji, Mirna Radulović nastupala je sinoć prva, a sa mističnom pjesmom "Omaja" plasirala se u samo finale.

Ipak, njen nastup nije prošao bez problema, te je morao biti ponovljen, uslijed tehnuičkih problema, o čemu je kasnije pričala i Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica Rts-a.

Evo šta je o tome rekla i Mirna:

Pogledajte

01:06
Mirna otkrila da li je ona trazila da se ponovi nastup
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Njen nastup je, i pored izazova očarao publiku kao i žiri, a najveća podrška Mirni je njen dečko MMA borac, koji je prati u stopu. Pogledajte kako su proslavili uspjeh:

Pogledajte

00:14
Mirna Radulovic slavi prolazak u finale: Njen decko puca od srece
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Ko je Mirnina ljubav?

Prije izvjesnog vremena su se pojavile spekulacije da je pjevačica srećno zaljubljena u MMA borca Nikolu Đurđeva, što je ona potvrdila.

"Jeste istina da sam u vezi sa MMA borcem, to je Nikola Đurđev. Četiri godine smo zajedno i živimo u Beogradu", kratko je prokomentarisala za domaće medije.

Pogledajte kako on izgleda:

Mirna je za MONDO otkrila da želja za povratkom na muzičko takmičenje postoji odavno, ispričala nam je zašto se to nije desilo ranije:

"Već 3 godine otkad želim ponovo na PZE. Ja sam se već dvije godine unazad prijavljivala na PZE, ali nažalost nisam uspjela da prođem konkurs, i evo treću godinu sada kako sam se prijavila i treća sreća, ove godine sam prošla".

Možda ce vas zanimati


Tagovi

mirna radulović pze finale

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ