Otkriveno koliko je Zejna platila nastup na PZE

Zejna Mujić ostavila je sve bez daha nestvarnom izvedbom "Jugoslavije".

Pjevačica Zejna Mujić jedna je od najvećih favorita na ovogodišnjem izboru za "Pesmu za Evroviziju". Ona se publici predstavila numerom "Jugoslavija", a sve je ispraćeno i moćnom koreografijom.

Zejna je u jednom trenutku bukvalno poletjela sa scene, i visila na sajlama što je publiku ostavilo bez daha.

Pogledajte njen nastup:

Nakon što se planirala u finale, Zejna je podelila sa nama utiske nakon prve polufinalne večeri. Iako je zvučala besprekorno, pjevačica je otkrila da je imala probleme sa glasom, te da je to bio razlog zašto se jedina nije obratila novinarima prije početka programa.

"Znate da vas uvijek ispoštujem, ali sam od jutros imala problem sa glasom i alergijama, ali mi je bilo bitnije da ne iznevjerim povjerenje publike", započela je Zejna.

"Bilo je dobro, zadovoljna sam, vidjećemo šta bih još mogla da dodam na finalu, vjerujem da su mnogi shvatili poruku, jer pjesma je glavna. Džabe i pjevanje i nastup ako pjesma nije ta", nastavila je.

Zejna je priznala i se nije plašila da će da spadne sa sajli, a potom je otkrila i koliko je koštao ovakav nastup na PZE. Ona je priznala da je željela da ima neki simbol, a za srce koje je nosila u rukama bio je zadužen njen saradnik Ćulibrk.

"Razmišljala sam da i kad ne moram ništa da kažem, pokažem njega, kao krst - odbijte", rekla je uz smijeh pjevačica, a potom je priznala i da je nastup koštao oko 10.000 eura.

"Svi smo ljudi, pozajmljujemo pa vraćamo. Ove godine sam imala podršku od Svjetske romske organizacije, koja je stala uz mene. Radimo razne projekte i za romsku djecu... mislim da kad radiš dobro, dobro se i vraća. Ne treba biti alav, nego uzimati samo onoliko koliko ti treba". Zejna je potom priznala i da je najskuplji dio taj tehnički.

