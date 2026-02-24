logo
"Šekiju Turkoviću rođeni brat srušio kuću": Posle vesti da se snaja ubila, komšija izneo sve u javnost

Autor Dragana Tomašević
0

Šeki Turković u centru pažnje nakon strašne vesti da je njegova snaja izvršila samoubistvo

Šekiju Turkoviću rođeni brat srušio kuću? Izvor: Youtube printscreen /Nova

Šeki Turković, jedan od najtiražnijih pevača bivše Jugoslavije krajem osamdesetih, nikada nije krio svoje skromno poreklo sa Pešterske visoravni.

Iako su nedavno kružile glasine da mu je porodična kuća u selu Krnja Jela srušena pod nesrećnim okolnostima, prava istina je zapravo potpuno drugačija.

Do Šekijevog rodnog imanja vodi nepristupačna "kozija staza", a selo danas broji jedva pet kuća, pri čemu je prvi komšija udaljen nekoliko kilometara. 

"Pevačev brat je srušio kuću"

Upravo je taj komšija razotkrio misteriju pevačevog doma, objasnivši da je staru i trošnu porodičnu kuću zapravo srušio Šekijev brat po ocu, Ismet.

"Šekijeva kuća je napravljena na mestu gde je nekada bila štala. Ismet je to srušio, samo je temelj ostavio i tu podigao dom za svog brata", ispričao je komšija.

"Siguran sam da Šeki Turković nije ni dva puta bio tu za godinu dana. On nikada nije ni prespavao u toj kući, a toliko je uloženo u nju. Možda on i Ismet nisu u dobrom odnosu, u to sada ne bih ulazio".

Stravična tragedija

Pored priča o imanju, porodicu Turković je nedavno potresla jeziva tragedija.

"Jeste, ona se ubila, ubila se dok sam ja bio ovde. Čuo sam, ali ne znam detalje", izjavio je Šeki, dodajući da je za nesreću saznao od rođenog brata iz Nemačke.

Iako su on i brat od strica u dobrim odnosima, pevač ističe da se nisu čuli nakon tragedije jer u selu nema njegov broj, a preminulu ženu nikada nije ni upoznao.

Tagovi

Šeki Turković kuća Brat

