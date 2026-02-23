"Imala sam emotivni slom": Ana Bekuta dramatično reagovala na pitanje o Saši Popoviću, pomenula i Mrkonjića

Ana Bekuta se ne miri sa smrću direktora "Granda".

Danas je, 23. februara, nastavljeno snimanje muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a na Košutnjak je među prvim članovima žirija stigla Ana Bekuta, koja je nedavno održala spektakularni koncert u Zagrebu.

Kako se bliži godišnjica smrti nekad prvog čovjeka "Granda", Saše Popovića, njegova prijateljica i saradnica Ana Bekuta je upitana za dokumentarac koji će se emitoviti na dan njegovog pomena.

Reagovala je više nego emotivno, stavljajući do znanja da zbog gubitka Milutina Mrkonjića odlično zna koliko je teško Sašinoj Suzani.

"Mislim da ne treba to da me pitate, jer sam imala takav emotivni slom, tako da... odlično znam kako to ide i kako je to tužno i teško. Nemojte da me rastužujete sada pred snimanje, a imam dva divna kandidata", rekla je Ana Bekuta, a na pitanje da li se nada pobijedi u ovoj sezoni.

"Ne znam, to ne zavisi od nas, zavisi od glasova publike. Imam jednu divnu bosanku Elmedinu Laličić koja pjeva savršeno i vjerujem da će čitava Bosna glasati za nju."