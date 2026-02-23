Pjevač dao za lokal 245.000 €, izvadio hrpu novca za radnike: Imao teško djetinjstvo, a sada pokreće privatni biznis

Emir Brunčević planira da otvori svoj bar u Novom Pazaru.

Izvor: Instagram printscreen/emirbruncevic

Pjevač Emir Brunčević postao je poznat tokom učešća u "Zvezdama Granda", a iako je takmičenje napustio prije finala jer nije želio da potpiše ugovor, njegova karijera je "eksplodirala" i danas je zahvaljujući svom moćnom vokalu jedan od najzaposlenijih pjevača.

Međutim, pored uspješne pjevačke karijere, popularni pjevač rodom iz Novog Pazara je odlučio da se oproba i kao biznismen. On trenutno uređuje lokal u Novom Pazaru, gdje će uskoro otvoriti svoj bar.

Pogledajte njegove fotografije:

Domaći mediji uhvatil su pjevača kako nadgleda radove u lokalu, koji se polako privode kraju. Emir Brunčević je pregovarao sa majstorima, a u jednom trenutku je izvadio hrpu novčanica i isplatio prisutne radnike.

U pitanju je lokal površine više od 70 kvadrata za koji je dao 245.000 eura.

"Emir je ovaj lokal kupio, dao je 245.000 eura. Kad se na to doda cifra za opremanje, dođe se do nekih 300.000 eura. Isplatiće mu se sigurno, kad je nešto tvoje onda ti je lako, ne plaćaš nikome kirije - rekao nam je jedan od komšija.

"On je pošten dečko, sam se izborio za sve i nek mu je srećno, treba da ima svega", dodao je čovjek.

Podsjetimo, Emir Brunčević imao je teško djetinjstvo, pošto je mlad ostao bez oba roditelja, te su ga stričevi odgojili.

Nedavno je to otkrila muzička diva Ceca Ražnatović u "Ceca šouu", kada je pjevač bio njen gost.

"Ti si imao teško djetinjstvo, odrastao si bez majke i bez oca. Tebe su stričevi očuvali, ne znam koliko to zna javnost", rekla je Ceca, dok je u studiju nastao muk.

"Izrastao si u pravog odgojenog i vaspitanog momka, na koga stričevi mogu samo da budu ponosni. Vjerujem da će tvoji sinovi biti isti kao ti."

Inače, Emir je prije nekoliko dana pjevao u Beogradu, na dan kada je bila i godišnjica smrti Šabanu Šauliću. Posle koncerta u Šabanovu čast njegova djeca Ilda i Mihajlo otišli su kod Emira na nastup, a on je Šaulićevu naslednicu raznježio hitovima njenog pokojnog oca.