Tramp podržao borbu protiv narkokartela u Meksiku.

Izvor: Kurir/Jacquelyn Martin/AP

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o haosu na ulicama zapadnog Meksika nakon ubistva vođe najvećeg narkokartela "Halisko, Nemesija Oseuera poznatijeg kao El Menča. Tramp je u intervjuu za "Fox" istakao da Meksiko kao država mora da se izbori sa narkokartelima.

"Sjajan intervju o američkom patrioti Dereku Malcu kod sjajnih prijatelja na 'Fox-u' kod Lorensa Džounsa koji je briljantan! Meksiko mora da se izbori sa narkokartelima i narkoticima", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth social".

Ko je Derek Malc?

Tramp je u intervjuu na "Fox-u" govorio o Dereku Malcu, nekadašnjem načelniku agencija DEA (Drug Enforcement Administration - Uprava za suzbijanje narkotika) u Njujorku. Organizovao je i predvodio specijalne operacije sko1o 10 godina.