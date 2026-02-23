Đole i Vesna ni nisu u braku: Đogani ponovo reagovao zbog vijesti o razvodu, poslao oštru poruku (Video)

Oglasio se Đole Đogani u jeku priča da se razvodi od Vesne i otkrio gdje su proveli poslednja četiri dana

Vesna Đogani i Đole Đogani već duže od dvije decenije su zajedno i imaju dvoje djece, a upravo zato što važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, vijest o njihovom navodnom razvodu mnoge je ostavila u šoku.

Ni denseru zbog ove informacije nije bilo svejedno, te se oglasio i oštro demantovao tvrdnje o razlazu s nevjenčanom suprugom Vesnom.

Kako je istakao, on i Vesna su se prethodne večeri vratili iz Madrida, gde su proveli četiri, kako kaže, predivna dana. Par je uživao u romantičnom putovanju, kojim su obilježili 25 godina zajedničkog života.

Zašto se nisu venčali? Đole Đogani je u jednoj emisiji otkrio zašto nisu stali na ludi kamen: "Jednom sam se oženio i razveo se. Sad se plašim da se opet ne razvedem. Ovako nam je lijepo, preko 20 godina, a sa Slađom sam bio 10. Što se imovine tiče, da kažem javno da sve ostavljam njoj"

- Grad je san snova, prelijep, čist, ljudi su kulturni i gostoljubivi. Proveli smo četiri predivna dana. Vrijeme je bilo sunčano, pravo proljećno. Svaka ulica priča svoju priču, more ljudi, a kao da smo bili sami, niko nikome ne smeta, svi nasmijani i dobronamjerni. Osmjesi i radost na sve strane. Vesna i ja smo uživali u svakom segmentu- poručio je Đogani, a potom objavio snimak s proslave godišnjice.

Pogledajte:

Na kraju je imao i poruku:

"Proslavili smo 25 godina našeg zajedničkog života, ili kako vi to zovete, braka. Vama, novinarima, hvala što ste nam na ovaj način ‘čestitali’ godišnjicu - zaključio je Đole.

Vesna uzela prezime, a nije se udala

Od samog početka karijere, Vesnu Đogani znamo pod ovim imenom i prezimenom. Podsjetimo, pjevačica je decenijama u skladnom odnosu sa Đoletom sa kojim je dobila i dvoje djece, a mnoge je iznenadilo kada se saznalo da par nikada zvanično nije stao na "ludi kamen".

Zbog toga je mnoge dodatno zbunilo jer se Vesna predstavlja pod prezimenom Đogani.

Ipak, u njenim dokumentima i dalje stoji djevojačko - Trivić.

