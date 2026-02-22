Đole Đogani se oglasio nakon vijesti o razvodu: Progovorio o odnosu sa Vesnom, ovo je istina

Đole Đogani oglasio se nakon vijesti da se razvodi od Vesne sa kojom ima dvoje djece.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Đole je istakao da oni nemaju problema u braku, te da ne razmišljaju o razilaženju. Đogani je otkrio da su njih dvoje bili na zajedničkom putovanju u Španiji, odakle su se upravo vratili.

"Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sletjeli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se", rekao je Đole i dodao:

"U našem odnosu je sve u redu. Sa djecom ćemo sada da idemo ručak, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana. Sve je kako treba".

