logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đole Đogani se oglasio nakon vijesti o razvodu: Progovorio o odnosu sa Vesnom, ovo je istina

Đole Đogani se oglasio nakon vijesti o razvodu: Progovorio o odnosu sa Vesnom, ovo je istina

Autor Marina Cvetković
0

Đole Đogani oglasio se nakon vijesti da se razvodi od Vesne sa kojom ima dvoje djece.

Đole Đogani se oglasio nakon vijesti o razvodu Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Đole je istakao da oni nemaju problema u braku, te da ne razmišljaju o razilaženju. Đogani je otkrio da su njih dvoje bili na zajedničkom putovanju u Španiji, odakle su se upravo vratili.

"Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sletjeli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se", rekao je Đole i dodao:

"U našem odnosu je sve u redu. Sa djecom ćemo sada da idemo ručak, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana. Sve je kako treba".

Pogledajte još njihovih slika: 

Možda ce vas zanimati


Tagovi

vesna đogani Đole Đogani razvod demant

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ