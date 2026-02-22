"Rado ću ga primiti nazad": Slađa Delibašić se oglasila nakon vijesti da se Đoganijevi razvode

Povodom vijesti o razvodu Vesne i Đolete, oglasila se Slađa Delibašić

Izvor: Instagram/ djoganivesna

Nakon vijesti da se poznati estradni par Vesna i Đole Đogani navodno razvode oglasila se Slađa Delibašić, pjevačeva bivša supruga sa kojim ima dvije ćerke. Slađa je bila zatečena kada je čula ove vijesti.

Prema pisanju pojedinih medija, Đole je navodno napustio porodični stan i prepustio ga Vesni i djeci, međutim, Slađa ističe da sumnja u istinitost tih navoda.

"Ja ću rado da ga primim nazad, imam veliku kuću", našalila se ona, pa dodala:

"Ma ne vjerujem da je to istina. Neko je to negdje istračario. Nema razloga za tako nešto. Oni su skladan par i imaju dvoje djece. Pokušala sam da ih dobijem, zvala sam i nju i njega, ali se ne javljaju."

"Tada sam shvatio da je ona žena mog života"

Početak Đoletove i Vesnine veze bio je pod budnim okom javnosti.

"Bili smo u Švajcarskoj, ja sam skromna djevojka, ja sve preko... (smeijh) Posle nekog nastupa, bio je problem oko soba u hotelu, smještaj je bio prepunjen i morali smo da spavamo u istoj sobi", priča Vesna, a Đole dodaje:

"Mi tada nismo ni bili par, samo smo sarađivali", pričao je Đole.

"Posle te noći, ništa se konkretno nije desilo, međutim, ja sam ujutru kad sam se probudila vidjela da se ta naša energija poklapa, shvatila sam koga imam pored sebe", ističe Vesna, a Đole je otkrio kada je shvatio da je ona žena njegovog života:

"Shvatio sam onog momenta kada je zatrudnjela, tada sam shvatio da je ona žena mog života. Kada sam to saznao, zaljubio sam se i počeo sam ozbiljno da razmišljam o svemu tome, jer to je bio momenat koji je meni kao čovjeku i muškarcu dao neku snagu da idem dalje i otvorim novo životno poglavalje", ispričao je jednom prilikom Đogani u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Evo kako su proslavili punoljetstvo sina:



