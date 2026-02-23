Luks stan, garsonjera i 6 imanja: Posle priče da se razvode otkriveno šta sve od nekretnina imaju Vesna i Đole Đogani

Pored toga što uživaju u raskošnom stanu smještenom u prestižnom beogradskom naselju, pjevačica ne krije da posjeduju i brojne druge parcele

U medijima se pojavila vijest da se Vesna i Đole Đogani razvode, a pjevač je potom demantovao ove navode. Poznati estradni par, Đole Đogani i njegova izabranica Vesna, već decenijama su dio muzičke scene, a značajan dio svojih prihoda pametno investiraju u nekretnine širom zemlje.

Pored toga što uživaju u raskošnom stanu smještenom u prestižnom beogradskom naselju, pjevačica ne krije da posjeduju i brojne druge parcele. Posebnu radost donio joj je nedavni partnerov dar koji ju je potpuno oborio s nogu:

"Cvijeće i bombonjere me ne interesuju! Đole mi je za rođendan u decembru kupio 60 ari placa, to me je oduševio! Mi sad imamo nekih pet-šest imanja, tamo kod Malog Požarevca, blizu Mladenovca... Blizu smo!“

Iako posjeduju ove oaze mira van grada, Vesna ipak voli život u metropoli:

"To je za Đoleta, ja sam gradski tip, volim gužve."

Vesna obezbijedila sebi i garsonjeru

Pjevačica je u više navrata otvoreno govorila o svom nimalo lakom odrastanju u oronuloj kući na Autokomandi. Taj objekat je nedavno sravnjen sa zemljom, a na toj atraktivnoj lokaciji sada se gradi moderna višespratnica u kojoj je Vesna obezbijedila sebi garsonjeru. Kako komšije tvrde, njena majka je dugo odbijala da se iseli i pregovara sa graditeljima:

"Vesnina majka je ostala da živi u toj staroj kući još dugo nakon što se Vesna odselila. Godinama je odbijala ponude investitora koji su željeli da otkupe plac. Nije im vjerovala, mislila je da je žele da prevare i nije htjela ni da ih sasluša."

Ovde je živjela Vesna Đogani:

Situacija se preokrenula tek kada je poznati denser preuzeo stvar u svoje ruke i sklopio uspješan dogovor:

"Na kraju je investitor uspio da stupi u kontakt sa Đoletom, koji je preuzeo pregovore i dogovor je postignut. Dogovoreno je da na mjestu stare kuće nikne zgrada, a zauzvrat su Vesna i njena majka dobile garsonjeru koja odgovara kvadraturi njihovog starog doma. Biće to lijepa, uredna zgradica, a i stan će biti sasvim pristojan. Vjerujte mi, ovo mjesto je nekada izgledalo zapušteno, ali sada, sa ovom novogradnjom, sve poprima potpuno novi izgled. Lokacija je odlična i pravi je dragulj u gradu" zaključio je sagovornik.

Menadžer o vijesti da se Đole i Vesna razvode

Sandra Afrika i njen menadžer Aleksandar Moskovljević Mikiša pojavili su se juče na beogradskom aerodromu, pa su odmah prokomentarisali ove tvrdnje.

"Mislim da je to glupost", rekla je Sandra Afrika čim je čula pitanje.

" Oni šetaju po Madridu, to mi je rekao, ne vjerujem da je to istina. Čuo sam se sa Đoletom", rekao je Mikiša.





Đole Đogani demantovao je navode da on i Vesna imaju krizu u braku.

" Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sletjeli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se", rekao je Đole i dodao:

" U našem odnosu je sve u redu. Sa djecom ćemo sada da idemo ručak, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana. Sve je kako treba."

(Blic, MONDO)