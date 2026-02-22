Đole Đogani se iselio iz stana, on i Vesna pred razvodom? 20 godina proveli zajedno, isplivali šok detalji

Đole i Vesna Đogani navodno se razvode posle 20 godina, prenose domaći mediji.

Đole i Vesna Đogani navodno se razvode posle 20 godina, prenose domaći mediji. Đole Đogani se, kako pišu, iselio iz porodičnog stana u kojem su on i Vesna živjeli sa njihovom djecom.

Navodno je Đole već iznio dio stvari i privremeno se preselio na drugu adresu, dok su Vesna i djeca ostali u porodičnom stanu. Izvori ističu da je razlaz protekao bez velikih drama, a detalje možete pročitati na portalu Svet-Scandal.rs.

Vesna ovako govorila o braku

Podsjetimo, Vesna je svojevremeno govorila o odnosu sa Đoletom i razlici u godinama.

"Đole je stariji od mene 18 godina, ali ja tu razliku ne vidim. Neke djevojke ili žene ne vole tu razliku, ja sam neko ko nije shvatao ko sam, šta sam i gdje sam, pa mi je odgovaralo da je neko tu da me čuva, a sada kada sam zrelija, i dalje čuvam tu neku senzualnost. Znam kad treba da mu kažem, kada da mu pokažem zube, sve su to igre ženske koje su kvalitetne i važne. Ja se na kraju dana borim za naš odnos, za našu djecu, ja sam primjer svojoj djeci za sjutra. Ne govorimo mi to: 'volim te', ni on meni, ni ja njemu", bila je iskrena Vesna u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

Povodom ovih informacija pokušali smo da dobijemo komentar od Vesne, ali njen broj telefona je bio nedostupan.