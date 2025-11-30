logo
Pomirili se Mile Kitić i Sandra Afrika: Isplivao snimak na kome su zagrljeni, društvene mreže gore

Autor Ana Živančević
0

Mile Kitić i Sandra Afrika sarađivali su godinama dok nije došlo do prekida prijateljstva.

Pomirili se Mile Kitić i Sandra Afrika: Isplivao snimak na kome su zagrljeni, društvene mreže gore Izvor: YouTube/screenshot/Mile Kitić

Sandru Afriku je javnost upoznala kada je počela da nastupa sa Miletom Kitićem uz njegovu pjesmu "Šampanjac". Pjevačica je nakon toga počela da gradi svoju karijeru i ubrzo postala jedna od najtraženijih pjevača, a tako je i danas.

I dok su svi mislili da Sandra i Mile imaju odličan odnos, kao i da komuniciraju i druže se, jednom prilikom je Afrika otvorila dušu i ispričala sve o lošem iskustvu s pjevačem.

Pogledajte fotografije Sandre Afrike:

Nakon toga se i Mile oglasio i otkrio svoju stranu priče i ta priča se tu završila, sve do juče. Publika je juče na koncertu Kitića doživjela pravo iznenađenje. Kada je došao red za čuveni hit "Šampanjac", na binu je izašla Sandra Afrika, a publika je pala u trans.

Pjevačica je ovaj video objavila na društvenoj mreži TikTok uz opis: Da se malo vratimo u 2004.

Komentari ispod objave su gotovo svi pozitivnog sadržaja, pa su fanovi ovo dvoje pjevača bili oduševljeni što je pomirenje palo.

