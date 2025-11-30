Pomirili se Mile Kitić i Sandra Afrika: Isplivao snimak na kome su zagrljeni, društvene mreže gore

Mile Kitić i Sandra Afrika sarađivali su godinama dok nije došlo do prekida prijateljstva.
Sandru Afriku je javnost upoznala kada je počela da nastupa sa Miletom Kitićem uz njegovu pjesmu "Šampanjac". Pjevačica je nakon toga počela da gradi svoju karijeru i ubrzo postala jedna od najtraženijih pjevača, a tako je i danas.
I dok su svi mislili da Sandra i Mile imaju odličan odnos, kao i da komuniciraju i druže se, jednom prilikom je Afrika otvorila dušu i ispričala sve o lošem iskustvu s pjevačem.
Nakon toga se i Mile oglasio i otkrio svoju stranu priče i ta priča se tu završila, sve do juče. Publika je juče na koncertu Kitića doživjela pravo iznenađenje. Kada je došao red za čuveni hit "Šampanjac", na binu je izašla Sandra Afrika, a publika je pala u trans.
Pjevačica je ovaj video objavila na društvenoj mreži TikTok uz opis: Da se malo vratimo u 2004.
Komentari ispod objave su gotovo svi pozitivnog sadržaja, pa su fanovi ovo dvoje pjevača bili oduševljeni što je pomirenje palo.