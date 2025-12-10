logo
"Nijedan pop neće reći da je super fora": Sandra Afrika prokomentarisala reakciju crkve zbog njenog videa

Autor Ana Živančević
Pjevačica Sandra Afrika reagovala je na navode monaha.

Sandra Afrika reagovala na navode monaha Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevačica Sandra Afrika prokomentarisala je oglašavanje Srpske pravoslavne crkve povodom njenog videa na TikToku, u kome se šali sa drugaricom kako planira da krsti psa.

"Nisam se sprdala sa crkvom, to nije moja fora, svi se snimaju uz tu foru. Govore da će psa da krste, ja sam isto kao i drugi. To je TikTok, ali se jedino moj video računa izgleda, ostali se ne računaju... (smijeh) Ne smatram da mi se ovo obilo o glavu, nisam neko ko radi loše stvari. Nijedan pop neće reći da je super fora za TikTok", rekla je ona za Blic.

Podsjetimo, pjevačica je nazvala svoju prijateljicu i rekla joj da planira da krsti svog psa i da je našla sveštenika u Vinči koji to radi, i želi da ona bude kuma, zbog čega je prijateljica ostala u čudu.

"Oprosti joj, Gospode"

Ovim povodom se oglasio otac Jovan iz manastira Svetih apostola Petra i Pavla, koji je bio zatečen.

"Oprosti joj, Gospode, ne zna šta čini! Kad bi dotična osoba znala koliki grijeh čini time što obezvređuje Svetu tajnu krštenja, nikad to ne bi uradila. Tu nema blagoslova Božjeg. Ovo su strašne stvari, bogohuljenje, i za ove riječi se može ići na crkveni sud i mogu se snositi ozbiljne kanonske posledice, ako je osoba krštena i pripada pravoslavnoj vjeri. Moj očinski savjet je da se s gorkim suzama pokaje za ove svoje riječi, koje samo nečastivi može da usadi u glavu, i da ode kod tog brata sveštenika kog spominje i da mu se izvini. Zatekli ste me, ovo je nečuveno. Gospode, pomiluj", rekao je monah Kuriru.

Sandra Afrika monah crkva

