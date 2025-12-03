"Gospode pomiluj, odmah da se pokaje": Zbog ovog snimka Sandre Afrike reagovao sveštenik SPC (Video)

Pjevačica je snimila video, kao dio TikTok trenda, u kojem prijateljicu pita da bude kuma njenom psu na krštenju

Pjevačica Sandra Afrika ispratila je aktuelni Tiktok trend i objavila video u kojem pita prijateljicu da bude kuma na krštenju njenom ljubimcu.

Iako su mnogi prije nje ispratili ovaj trend samo kako bi se smijali reakciji osobe "s druge strane", njen snimak je naišao na osudu ljudi na mrežama.

Pjevačica je nazvala svoju prijateljicu i rekla joj da planira da krsti svog psa i da je našla sveštenika u Vinči koji to radi, i želi da ona bude kuma, zbog čega je prijateljica ostala u čudu.

Ovim povodom se za Kurir oglasio otac Jovan iz manastira Svetih apostola Petra i Pavla, koji je bio zatečen.

"Oprosti joj, Gospode, ne zna šta čini! Kad bi dotična osoba znala koliki grijeh čini time što obezvrjeđuje Svetu tajnu krštenja, nikad to ne bi uradila. Tu nema blagoslova Božjeg. Ovo su strašne stvari, bogohuljenje, i za ove riječi se može ići na crkveni sud i mogu se snositi ozbiljne kanonske posledice, ako je osoba krštena i pripada pravoslavnoj vjeri. Moj očinski savjet je da se s gorkim suzama pokaje za ove svoje riječi, koje samo nečastivi može da usadi u glavu, i da ode kod tog brata sveštenika kog spominje i da mu se izvini. Zatekli ste me, ovo je nečuveno. Gospode, pomiluj", rekao je monah Kuriru.

