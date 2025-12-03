logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Gospode pomiluj, odmah da se pokaje": Zbog ovog snimka Sandre Afrike reagovao sveštenik SPC (Video)

"Gospode pomiluj, odmah da se pokaje": Zbog ovog snimka Sandre Afrike reagovao sveštenik SPC (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica je snimila video, kao dio TikTok trenda, u kojem prijateljicu pita da bude kuma njenom psu na krštenju

Zbog ovog snimka Sandre Afrike reagovao sveštenik SPC Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevačica Sandra Afrika ispratila je aktuelni Tiktok trend i objavila video u kojem pita prijateljicu da bude kuma na krštenju njenom ljubimcu.

Iako su mnogi prije nje ispratili ovaj trend samo kako bi se smijali reakciji osobe "s druge strane", njen snimak je naišao na osudu ljudi na mrežama.

Pjevačica je nazvala svoju prijateljicu i rekla joj da planira da krsti svog psa i da je našla sveštenika u Vinči koji to radi, i želi da ona bude kuma, zbog čega je prijateljica ostala u čudu. 

Ovim povodom se za Kurir oglasio otac Jovan iz manastira Svetih apostola Petra i Pavla, koji je bio zatečen.

"Oprosti joj, Gospode, ne zna šta čini! Kad bi dotična osoba znala koliki grijeh čini time što obezvrjeđuje Svetu tajnu krštenja, nikad to ne bi uradila. Tu nema blagoslova Božjeg. Ovo su strašne stvari, bogohuljenje, i za ove riječi se može ići na crkveni sud i mogu se snositi ozbiljne kanonske posledice, ako je osoba krštena i pripada pravoslavnoj vjeri. Moj očinski savjet je da se s gorkim suzama pokaje za ove svoje riječi, koje samo nečastivi može da usadi u glavu, i da ode kod tog brata sveštenika kog spominje i da mu se izvini. Zatekli ste me, ovo je nečuveno. Gospode, pomiluj", rekao je monah Kuriru.

Pogledajte sporni snimak:

.

@sandraafrikamusic

Morala sam da ispoštujem ovaj trend krštenja ljubimaca

♬ original sound - Sandra Afrika

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Sandra Afrika sveštenik reakcija snimak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ