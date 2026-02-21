Umrla čuvena Babuška sa Evrovizije: Pokosila je teška bolest, oglasio se i predsjednik

Pjevačica Zoje Dorodove, članice popularne grupe "Babuške iz Buranova" sa Evrovizije, umrla je u 85. godini.

Tužnu vijest je 21. februara saopštio predsjednik Malopurginskog okruga Udmurtije, Aleksandar Dejev.

"Ovo je nenadoknadiv gubitak za našu kulturu, za sve nas. Izražavam najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji dijele ovu tugu. Tugu dijelimo sa vama", rekao je Dejev u poruci na društvenoj mreži VKontakte.

Ko je bila Zoja?

Zoja Dorodova je rođena 15. aprila 1940. Dugo je radila kao pekar u Buranovskoj pekari, a zatim kao mljekarica na kolhozu. Nakon udaje, preselila se u selo Babino, gdje je radila kao kuvarica i rukovodilac školske kuhinje.

Kasnije se vratila u svoje rodno Buranovo i pridružila se kreativnom timu koji je postao široko poznat u Rusiji i inostranstvu zbog učešća na Evroviziji 2012. godine.

Uzrok smrti je karcinom s kojim se borila.