logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Umrla čuvena Babuška sa Evrovizije: Pokosila je teška bolest, oglasio se i predsjednik

Umrla čuvena Babuška sa Evrovizije: Pokosila je teška bolest, oglasio se i predsjednik

Izvor mondo.rs
0

Pjevačica Zoje Dorodove, članice popularne grupe "Babuške iz Buranova" sa Evrovizije, umrla je u 85. godini.

Umrla čuvena Babuška sa Evrovizije: Pokosila je teška bolest, oglasio se i predsjednik Izvor: pritnscreen/youtube/ Eurovision Song Contest

Tužnu vijest je 21. februara saopštio predsjednik Malopurginskog okruga Udmurtije, Aleksandar Dejev.

"Ovo je nenadoknadiv gubitak za našu kulturu, za sve nas. Izražavam najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji dijele ovu tugu. Tugu dijelimo sa vama", rekao je Dejev u poruci na društvenoj mreži VKontakte.

Ko je bila Zoja?

Zoja Dorodova je rođena 15. aprila 1940. Dugo je radila kao pekar u Buranovskoj pekari, a zatim kao mljekarica na kolhozu. Nakon udaje, preselila se u selo Babino, gdje je radila kao kuvarica i rukovodilac školske kuhinje.

Kasnije se vratila u svoje rodno Buranovo i pridružila se kreativnom timu koji je postao široko poznat u Rusiji i inostranstvu zbog učešća na Evroviziji 2012. godine.

Uzrok smrti je karcinom s kojim se borila.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Babuške iz Buranova Evrovizija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ