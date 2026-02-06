Desingerica urlao na ženu u emisiji: Nije mogao da obuzda ljubomoru, počeo da viče i prijeti

Drama se odigrala jer je Nevena iza kamera razgovarala sa jednim muškarcem

Reper Dragomir Despić, poznat kao Desingerica, nedavno je bio gost emisije "Ami G", kada je došlo do neprijatne situacije uživo u programu. On je u jednom trenutku ispoljio ljubomoru zbog supruge Nevene.

Do tenzije je došlo nakon što je ona, van kamera, započela razgovor sa jednim muškarcem, što je repera izbacilo iz takta.

Primijetivši šta se dešava, Desingerica je počeo viče, dok je voditelj Ognjen Amidžić pokušavao da ga smiri i podsjeti da su u emisiji koja se emituje uživo. Sve se desilo u trenutku dok je gost odgovarao na pitanja, a pažnju mu je odvukao prizor iz publike.

Amidžić je situaciju pokušao da razbije šalom.

"Njoj svaki ćelavi liči na tebe, zato priča sa njima ", konstatovao je on.

Ipak, Despić tu nije stao.

"Nevena, ne pričaj sa muškarcima! Nevena! Ko je ovaj ćelavi?! Šta on hoće?! Ovaj ćelavi hoće da ga izrokam ovdje", dodao je reper, a atmosfera u studiju se zagrijala.

Na kraju je Ognjen morao da ga smiri.

"Brate, nemoj da budeš ljubomoran toliko. Pusti bre ženu, radimo emisiju uživo, ostavi je na miru", rekao mu je voditelj.

