Željko Mitrović udario zabranu Desingerici: Reper mu odbrusio, odbio dogovor sa vlasnikom Pinka

Jedan od prisutnih na novogodišnjoj zabavi Pinka bio je i Dragomir Despić Desingerica, koji je odmah bio upozoren na svoje ponašanje.

Čelnik "Pinka" Željko Mitrović, organizovao je novogodišnju zabavu svojim zaposlenima gdje su bile pozvane i mnoge muzičke zvijezde.

Dok su za odličnu atmosferu bile zadužene Viki Miljković, Snežana Đurišić i Ana Bekuta, bilo je onih koji su se pojavili kao gosti spektakularne žurke. Jedan od prisutnih bio je i Dragomir Despić Desingerica, koji je odmah bio upozoren na svoje ponašanje.

"Jedva napravih dogovor..."

Željko Mitrović je na Instagram profilu objavio fotografiju sa kontroverznim reperom i otkrio kakav dogovor je postigao sa njim.

"Ludnica je na Novogodišnjoj proslavi Pink Media Grupe, ali jedva napravih dogovor sa Desingom da ako se i popne na binu, ne koristi patike, ne mlati goste i pljuvanje je najstrože zabranjeno! Kaže Desing 'Onda ništa'", napisao je Mitroviću emodži koji se ludo zabavlja.

"Ono njegovo ludilo je strašno": Komšije u ratu zbog Desingerice

Dok je omladina oduševljena njegovim pjesmama i nesvakidašnjm "performansima" na nastupima, starija populacija nema lijepo mišljenje o njemu, a evo šta kažu ljudi iz njegovog okruženja za Kurir.

U naselju u kojem živi, reper je i odrastao, a nedaleko od njegovog doma nalazi se i osnovna škola koju je pohađao, te su profesori, ali i učenici izneli svoje mišljenje o njemu.

"Ono je dno. Ono ludilo njegovo ono je strašno. Nego je video kako može da se zaradi pa raspalio. Glupira se i nismo ponosni na njega. Šta dečko radi i čime se bavi ono je jezivo. Znam njegovog oca, vjerujte mi ni on čovjek ne zna šta ga je snašlo. Bio je ovdje u osnovnoj i bio je dobro dijete stvarno. Sportski tip, vrijedan, pametan", rekao je profesor fizičkog vaspitanja za Kurir, a onda je u međuvremenu naišao i domar škole koji nije znao ko je kontroverzni reper.

"Ti nisi vidio šta on radi. Ima neko ludilo. Ti ne znaš, ali sad da pitamo naše đake, svi znaju ko je on", završio je profesor.

Slično mišljenje dijeli i njegova komšinica, koja Dragomira ne poznaje lično, ali je kroz druženje sa roditeljima djece koja žive u naselju saznala za skandale repera:

"Znam ko je, nažalost. To je oličenje našeg društva i pokazatelj dokle smo stigli kao društvo. Nadam se da njegovo glupiranje neće biti još dugo aktuelno, brinem se da bi jednog dana moje dijete moglo biti jedno od onih koji uživaju dok ih takav čovjek lupa patikom po glavi. Baš sam onaj dan pričala sa komšinicom o njemu, pa mi je ona otkrila da nam je komšija, nisam ni znala. Ona je šokirana, jer je njen sin došao iz parka i sa velikim uzbuđenjem pričao i pokazivao šta on radi. Oni se sada svi po kraju zovu 'bajo', to su djeca koja imaju 12, 13 godina."

Komšinica koja, takođe, živi u Despićevoj blizini misli o reperu sve najbolje.

"Znam dečka, sve najbolje. Blizak je sa mojim bratom i nama je skroz kul", rekla je ona, dok stariji ljudi uglavnom nisu imali predstavu ko je Desingerica.



