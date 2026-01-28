logo
Desingerica donio kosilicu Amidžiću kao poklon za rođenje ćerke: Voditelj ostao u šoku kada je ugledao kutiju

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Desingerica je došao u svom stilu na proslavu rođenja ćerke Ognjena Amidžića.

Reper Dragomir Despić Desingerica iznenadio je voditelja Ognjena Amidžića na proslavi rođenja ćerke Lole. On je u svom stilu donio kosilicu, a voditelj nije krio šok.

Despić i Ognjen sarađuju na snimanjima "Pinkovih zvezda", a očigledno je da su i privatno jako dobri. Voditelj se prvo pozdravio sa Desingericinom suprugom Nevenom, koja je bila obučena u elegantnu crnu kombinaciju.

Amidžić je uzviknuo: "O Bože" kada je ugledao specijalni poklon povodom rođenja ćerke.

Ognjen je otkrio kako je Minin i njegov sin Perun reagovao na sestru:

"Oduševljen. Evo igra se sa njom, smije se. Razmišljali smo kako li će reagovati, ali smo oduševljeni", rekao je on kroz osmjeh.

"Sad se ona bori sa djecom, ja moram da preuzmem zabavu. Iskreno bih radije bio sa njima tamo večeras."

Ognjen Amidžić Dragomir Despić desingerica

