Dečko Snežane Đurišić napravio haos u emisiji: "Ti si muško, a da li bi došao na pregled kod mene, ginekologa?"

Ginekolog dr Vanja Milošević izazvao je burne reakcije u Srbiji nakon što je u Jutarnjem programu postavio pitanje nebinarnoj osobi.
Dr Vanja Milošević, koji je već dugi niz godina u vezi sa pevačicom Snežanom Đurišić, privukao je veliku pažnju domaće javnosti nakon jednog gostovanja u "Jutru" na Prvoj. Povod je bio način života nebinarnih osoba - koliko ih ima u Srbiji, koje zemlje im dozvoljavaju da u dokumentima označe rod kao X i šta uopšte znače zamenice kojima bi trebalo da im se obraćamo.
Pored dr Vanje Milošević, u emisiji koja se emitovala uživo, gostovao je i Valerian Savić, nebinarna osoba i aktivista za ljudska prava. Nakon što je Valerian objasnio da "svako ima pravo da se oseća kao muško ili žensko", dr Milošević je usijao atmosferu pitanjem nebinarnoj osobi: "Kod koga vi idete, kod ginekologa ili urologa?".
Prenosimo njihov dijalog iz emisije:
- Valerian Savić: U mom ličnom slučaju jeste "on", "ona", "oni". Koristim sve zamenice, tako da zaista nije bitno. Ono što želim da naglasim, jeste da nije potreban nikakav drugačiji tretman. Potrebno je da nebinarne osobe tretiramo isto kao i druge osobe, sa poštovanjem. Jedino je bitno da svaku osobu pitamo koje zamenice koristi. Možemo da koristimo muški i ženski rod i zamenicu "ono". Nebinarna osoba je aktivistički poduhvat. Nebinarnost znači apsolutna sloboda izbora da budemo ko jesmo i apsolutna sloboda ličnog izražaja. Nebinarnost je identitet koji spada između ili izvan muškog i ženskog roda.
- Vanja Milošević: Trudim se da razumem. Znate, mi kao lekari, nemamo pravo na svoje lične stavove i emocije. Ja moram da vas shvatim jer su došla neka druga vremena, a profesori su učili da je pol među nogama, a rod među moždanim vijugama. Ove knjige iz psihologije se očigledno toliko brzo menjaju, da moramo da učimo o novim stvarima. Moje pitanje je da li bi došao na pregled kod mene kad se u trenutku osećaš kao žensko? Da li vama treba ginekolog ili urolog?
- Valerian Savić: Ja se osećam u skladu sa svojim polom, ja sam osoba muškog pola i to je moja velika privilegija, što se osećam u skladu sa svojim polom jer ne poznajem probleme koje poznaju žene po pitanju ginekoloških problema i po pitanju toga šta znači biti žena biološki.
- Vanja Milošević: Znači, vi biste došli kod urologa? Sad mi je lakše.
- Valerian Savić: Što se tiče afirmativne nege, mi imamo problem sa čitavim Kabinetom za transrodna stanja koji ne pruža adekvatnu negu i podršku tim osobama.
- Vanja Milošević: Znači, ako sam dobro razumeo, Vi se osećate kao muškarac polno, a rodno ste ni tamo ni ovde ili između?
- Valerian Savić: Ja jesam osoba muškog pola i osećam se u skladu sa tim što jesam.
- Vanja Milošević: A kako se osećate sada, u ovom trenutku?
- Valerian Savić: Ja sam nebinarna osoba, stvarno nije pitanje kako se osećam povodom sopstvenog doživljaja roda niti moram nužno da definišem svakodnevno svima, već treba da imam slobodu da u društvu živim kao takva individua.
- Vanja Milošević: Znate zašto vas to pitam? Prvo i osnovno pitanje u psihologiji, makar dok sam je ja učio, bilo je taj lični identitet koji se zasniva na tome ko ste i šta ste. Ako vi jednu od te dve karakteristike nemate, onda bi razgovor išao u drugom smeru. Ne zaboravite, mi, kao struka, vas apsolutno razumemo i moramo da razumemo, nezavisno od toga da li se nama to sviđa ili ne. Verovatno će većina ljudi sada biti protiv toga što uopšte razgovaramo o ovome, mnogo važnijih stvari ima u ovoj zemlji. Ja sam bio iznenađen kad sam saznao da se u Americi skoro dva miliona ljudi oseća tako. Svako ima prava da se oseća kako hoće, ali znate, mi smo pre 30 godina, osobe koje bi se tako osećale, ne bih da budem grub, ali vodili smo ih u druge ustanove da bi se ustanovilo šta su. Sad je to dozvoljeno, da se priča javno o tome, evolucija je velika.
- Valerian Savić: To je sjajno, to je veliki napredak. Ja sam doživeo lično mnogo problema u Palmotićevoj kada su me greškom poslali povodom drugih problema kao što je ADHD. Objasnio sam doktorki, ona mi je dodala dve dijagnoze poput egomanije. Ja sam samo želeo da zaštitim sebe. Mi živimo u društvu koje odbija da nađe zajednički jezik.
- Voditeljka Marija Stamenić: Ono što je interesantno, to je da Ben Aflek i Dženifer Lopez iz prethodnih brakova imaju ćerke koje se izjašnjavaju kao nebinarne osobe. Amerika je pre dve godine dozvolila da se u pasošima neko idetnfikuje kao X, dakle, ni muško ni žensko. Ima tu još zemalja. Švajcarska je odbila tu mogućnost. Mislite li vi da bi kod nas to bilo potrebno?
- Valerian Savić: To bi bio mač sa dve oštrice jer mi u dokumentima imamo oznaku pola, a ne roda, ali nekim osobama bi mnogo značilo da to bude X. Ne treba da imamo potrebu da se izjašnjavamo o polu ni na televiziji, ni na granici.
- Voditeljka Marija Stamenić: Moram da vas pitam ono što nije jasno, ni meni, a ni doktoru Vanji. Vi kažete da se osećate polno kao muškarac, a rodno... Šta?
- Valerian Savić: Ne želim da igram ulogu muškarca u ovom društvu.
- Voditeljka Marija Stamenić: U kom smislu? Da li vam smeta da vas pitam koja je vaša se*sualna orijentacija?
- Valerian Savić: Skroz je OK jer kao aktivista pričam neprestano o tome. Ja sam bise*sualna osoba, ali mi treba da pričamo više o slobodama i sigurnijem društvu, a ne nužno o toj oznaci u dokumentima. Mi, kada bismo imali slobodnije društvo, imali bismo više bise*sualnih i nebinarnih osoba. Većina nas je otvorena za bilo kakvo iskustvo i svako od nas ima mušku i žensku energiju.
- Vanja Milošević: Ako je tako da Vi nećete da budete rodno muškarac, kako onda kad imate ozbiljan medicinski problem, muške prirode, recimo urološki? Vi morate da tražite pomoć od urologa, a ne od ginekologa? Moje kolege u inostranstvu imaju slučajeve da osoba koja je polno muškarac, a rodno žena, hoće pregled kod ginekologa.
- Voditeljka Marija Stamenić: Vi niste imali takav slučaj?
- Vanja Milošević: Na svu sreću! Da li Vi tada pravite krivično delo? Zakon još to nije uzeo pod svoje.
- Valerian Savić: Ovo što kolega Vanja Milošević kaže, medicina jeste prostor gde je jako bitno ko je kog pola. Postoji razlika u hromozima i hormonskim obrascima i genitalijama među nogama, ali ne samo spoljašnjeg, već i unutrašnjeg, to je jako važno.
- Vanja Milošević: Ja bih vas samo ispravio, ja vam nisam kolega. Morali biste da završite Medicinski fakultet da biste me nazvali kolegom. Vi ponekad tražite pomoć, bili ste u Palmotićevoj.
- Valerian Savić: Rekao sam da sam bio povodom nečeg drugog.
- Vanja Milošević: Ali to je sasvim svejedno. Zamislite situaciju, da li bi kod mene došao na pregled neko ko se pola dana izjašnjava kao muško, pola dana kao žensko, a na kraju ne zna šta je? Kako vama lekari mogu da pomognu?
- Valerian Savić: Najbolji način da nam pomognete jeste da se borite protiv korupcije.