Dečko Snežane Đurišić napravio haos u emisiji: "Ti si muško, a da li bi došao na pregled kod mene, ginekologa?"

Ginekolog dr Vanja Milošević izazvao je burne reakcije u Srbiji nakon što je u Jutarnjem programu postavio pitanje nebinarnoj osobi.

Izvor: Prva TV

Dr Vanja Milošević, koji je već dugi niz godina u vezi sa pevačicom Snežanom Đurišić, privukao je veliku pažnju domaće javnosti nakon jednog gostovanja u "Jutru" na Prvoj. Povod je bio način života nebinarnih osoba - koliko ih ima u Srbiji, koje zemlje im dozvoljavaju da u dokumentima označe rod kao X i šta uopšte znače zamenice kojima bi trebalo da im se obraćamo.

Pored dr Vanje Milošević, u emisiji koja se emitovala uživo, gostovao je i Valerian Savić, nebinarna osoba i aktivista za ljudska prava. Nakon što je Valerian objasnio da "svako ima pravo da se oseća kao muško ili žensko", dr Milošević je usijao atmosferu pitanjem nebinarnoj osobi: "Kod koga vi idete, kod ginekologa ili urologa?".

Prenosimo njihov dijalog iz emisije: