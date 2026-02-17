logo
Pretučen sin Snežane Đurišić: Polomljena mu rebra, hitno primljen u bolnicu

Pretučen sin Snežane Đurišić: Polomljena mu rebra, hitno primljen u bolnicu

Autor Dragana Tomašević
0

Do incidenta je došlo tokom posjete komšiji, gdje je verbalni sukob prerastao u fizički obračun. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu, prikupljaju se dokazi i izjave svih učesnika i svjedoka.

Pretučen sin Snežane Đurišić Izvor: Lepa i Srecna

Sin pjevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović (46), je pretučen u jednom stanu na Vračaru. On je hitno primljen u bolnicu.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do incidenta je došlo prekjuče u popodnevnim časovima kada je Gvozdenović otišao u posjetu svom komšiji.

Pod okolnostima koje se još uvijek precizno utvrđuju, između dvojice muškaraca izbila je žučna rasprava koja je ubrzo eskalirala u fizički obračun.

Ovako izgleda Marko Gvozdenović:

Izvor blizak istrazi navodi da je komšija fizički nasrnuo na Gvozdenovića i zadao mu više udaraca. Ljekarskim pregledom konstatovane su ozbiljne povrede - prelom rebara.

Gvozdenović je svjestan, komunikativan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju, ali je zadržan na daljoj dijagnostici.

Povodom ovog incidenta odmah su reagovali nadležni organi.  Istragu o cijelom slučaju preuzelo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Tužilaštvo je naložilo prikupljanje svih potrebnih dokaza, uzimanje izjava od učesnika i svjedoka, kao i dostavljanje medicinske dokumentacije o stepenu povreda koje je Gvozdenović zadobio. Očekuje se da će protiv napadača biti podnijeta odgovarajuća krivična prijava u redovnom postupku ili će biti određeno zadržavanje, zavisno od daljih nalaza istrage.

