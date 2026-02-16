Iranska vojska počela vojne vježbe u Ormuskom moreuzu.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) započeo je danas vojne vježbe u Ormuskom moreuzu, dan prije početka nove runde pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Ženevi u Švajcarskoj, piše "Dojče Vele". U Ormuskom moreuzu se nalaze snažne pomorske snage Sjedinjenih Država.
Kako je objavljeno na iranskoj državnoj televiziji, vojne vježbe imaju za cilj da pripreme vojsku za sve prijetnje u pomenutom moreuzu. Nije poznato trajanje vježbi.
#WATCHFootage of Iran’s naval drills in the Strait of Hormuzpic.twitter.com/FXK4myPjXm— Conflict Radar (@Conflict_Radar)February 16, 2026
Vježbe nadgleda komandant Garde general Mohamed Pakpur. Iranski političari su inače dosad u više navrata prijetili da će blokirati Ormuski moreuz kao odgovor na pritiske Zapada, konkretno Sjedinjenih Američkih Država.
U utorak 17. februara održava se nova runda pregovora u Ženevi uz posredovanje Omana. Pregovori su otpočeli u Omanu 6. februara, prvi put od ljeta 2025. godine.
