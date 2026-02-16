Poznato kako je izbila masovna tuča u avionu ka Mančesteru.

U avionu avio-kompanije "Jet 2" izbila je masovna tuča u četvrtak 12. februara o kojoj bruji planeta, a sada je putnik iz Šefilda otkrio nove detalje brutalnog sukoba, piše britanski "Dejli Mejl". Prema riječima putnika iz Šefilda, sve je počelo kada je muškarac bez kose upitao grupu putnika da li bi im smetalo da pusti muziku.

Neki su rekli da, neki se nisu složili sa tim, ali je taj muškaraca svakako pustio muziku i to vrlo glasno. Izbila je svađa zbog koje je intervenisalo osoblje aviona.

"Neki su kreli da jer je već bio veoma glasan. Mislim da su on i još jedan muškarac sigurno pili pre ili tokom leta, jer njihovo ponašanje nije bilo normalno", rekao je mladić iz Šefilda.

⚡️ UNUSUAL:



The Turks are taking parliamentary fights to the skies!



A flight from Turkey to England was diverted to Belgium after a violent brawl broke out on board.



From fights in parliament to now fights on planes, Turkey is truly committed to resolving disputes…pic.twitter.com/w5g2rI0Rn6 — RussiaNews (@mog_russEN)February 14, 2026

Avion je letio iz Turske ka Velikoj Britaniji, potukla se grupa Turaka. Zbog masovne tuče, letjelica je morala da se preusmjeri i vanredno sleti u Briselu, prijestonici Belgije.

Taman kad su tenzije malo splasle, izbila je nova svađa. Navodno je muškarac zamolio braću koja su sjedjela u redu ispred njega da mu kupe cigarete jer je on svoj limit potrošnje na tom letu već dostigao.

Kada je to odbio stariji mladić, izbila je svađa. Muškarac je prvo počeo da viče i psuje, a onda i da vrijeđa ženu koja je stala u zaštitu mladića.

Ubrzo izbija masovna tuča. Pridružili su se i drugi putnici koji su pokušali da obuzdaju agresivnog muškarca.

Kako su svjedoci naveli, kada je avion vanredno sletio u Brisel, policiji je trebalo 20 minuta da uđe u avion i da uhapsi tog muškarca. Nakon intervencije policije, avion je nastavio let ka Mančesteru.