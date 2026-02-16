Glasala su 62 poslanika i svi su bili ZA.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici crnogorske Skupštine su danas na vanrednoj sjednici usvojili izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, koju je predložio Pokret Evropa sad (PES), a kojom se garantuje neradna nedjelja.

Glasala su 62 poslanika i svi su bili ZA. Prethodno je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet dao zeleno svjetlo na izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno Skupštini predložio da ih usvoji i vrati neradnu nedjelju.

Poslanik PES-a Miloš Pižurica naglašava da nije tačno da neradna nedjelja predstavlja problem za crnogorsku ekonomiju.

“Sve se svelo na to da turista nedjeljom treba da kupi flašu vode u Crnoj Gori”, istakao je Pižurica, dodajući da su gotovo svi poslanici za odluku o neradnoj nedjelji.

Mišljenja je da umjesto vraćanja neradne nedjelje više pažnje bi trebalo posvetiti pravima i uslovima rada za one zaposlene koji i dalje nemaju nedelju kao slobodan dan.

“Vraćanje radne nedjelje bi moglo da dovede do povećanja cijena u prodavnicama i može da postakne inflaciju”, istakao je Pižurica.

Ukazao je i na nedostatak radne snage.

“Imali bi dva scenarija. Dodatno bi se izrabljivali postojeći radnici, a drugi bi bio da se uvozi radna snaga iz inostranstva. Uvođenje dodatne radne snage bi dovelo do povećanja cijena stanarina i cijena kvadrata stana”, dodao je Pižurica.

Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević podsjeća da je vladajuća većina dozvolila da Ustavni sud poništi odluku o neradnoj nedjelji kako neustavnu, podigla poreze i dovela preduzetnike u nepovoljan položaj.

Njegov partijski kolega Nikola Milović kazao je da je zakon usvojen 2019. godine kada je sala bila poluprazna.

“Oni kojima su danas puna usta radničkih prava tada nijesu bili u ovoj sali da zarade svoju platu, a danas onako licemjerno se stavljaju u zaštitu radničkih prava u Crnoj Gori”, istakao je Milović, poručujući da će DPS i danas glasati za vraćanje neradne nedjelje.