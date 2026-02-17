Izmjenama se precizira da osnivački akt može biti sačinjen u pisanom ili elektronskom obliku.

Izvor: Stefan Stojanović

Parlamentarna većina predala izmjene Zakona o privrednim društvima – elektronski potpisi, registracija bez fizičkog prisustva i rok za usklađivanje do 15. juna 2026.

Poslanici parlamentarne većine uputili su Skupštini Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, kojim se uvodi mogućnost potpunog elektronskog osnivanja kompanija, bez obaveze fizičkog prisustva osnivača. Predložena rješenja dio su procesa usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i digitalizacije poslovnog ambijenta.

Izmjenama se precizira da osnivački akt može biti sačinjen u pisanom ili elektronskom obliku.

“Ukoliko je u pisanoj formi, mora biti potpisan od svih osnivača sa ovjerenim potpisima, u skladu sa zakonom koji reguliše ovjeru potpisa. Ako je u elektronskom obliku, obavezno je potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom ili pečatom, u skladu sa propisima koji uređuju elektronski dokument i elektronsku identifikaciju”, piše u obrazloženju..

Jedno od rješenja odnosi se na mogućnost da se društvo sa ograničenom odgovornošću, dio domaćeg ili stranog privrednog društva, osnuje u potpunosti elektronskim putem, bez fizičkog prisustva osnivača u bilo kojoj fazi postupka.

“Dokumentacija, uključujući osnivački akt i statut, dostavljaće se elektronski, uz obaveznu kvalifikovanu elektronsku identifikaciju”, ističe se u obrazloženju.

Izuzetak je predviđen u slučajevima kada se kao ulog unosi nepokretnost, tada osnivački akt ne može biti u elektronskoj formi.

Nadležni organ za registraciju u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS) biće dužan da identitet osnivača utvrđuje putem sredstava elektronske identifikacije.

“Fizičko prisustvo moći će da se zahtijeva samo u izuzetnim situacijama, ukoliko postoje konkretne indicije o mogućoj zloupotrebi identiteta, sumnji u poslovnu sposobnost ili u slučajevima koji se tiču sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma”, piše u obrazloženju.

Predlogom je precizirano i da se uplata osnovnog kapitala može izvršiti elektronski, uključujući i uplatu na račun banke u državi članici Evropske unije, osim kada se kapital unosi u obliku stvari ili prava.

Dodatno, produžen je rok za usklađivanje sa novim zakonskim rješenjima, umjesto dosadašnjeg roka, privredni subjekti imaće vremena do 15. juna 2026. godine da usklade svoje akte.

U obrazloženju se navodi da je ustavni osnov za donošenje zakona sadržan u članu 16 Ustava Crne Gore, a ključni razlog za izmjene jeste potpuno usklađivanje sa EU kompanijskim direktivama, posebno sa Direktivom (EU) 2017/1132 i Direktivom (EU) 2019/1151, koje regulišu digitalne alate i procedure u oblasti privrednog prava.

Predlagači ističu da za sprovođenje zakona nijesu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore, te da se njegovo donošenje predlaže po hitnom postupku, imajući u vidu obaveze iz procesa pristupanja Evropskoj uniji.