Estonski ministar spoljnih poslova prijeti Putinu u slučaju da Rusija napadne baltičke države.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cakna je u intervjuu za britanski "Telegraf" izjavio da bi NATO savez pokrenuo napade po dubini ruske teritorije ukoliko Rusija napadne neku od baltičkih država. On je direktno zapretio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu za slučaj da se odluči da napadne Estoniju, Litvaniju ili Letoniju.

"Donijećemo rat u Rusiju i imaćemo veoma duboke udare veoma duboko u Rusiji. Tačno znamo šta da radimo. Zato sada ubrzavamo naša ulaganja i razvijamo naše kapacitete... zato ulažemo 5 procenata BDP-a u odbranu u našem regionu", rekao je on na početku razgovora.

Zašto Estonija prijeti Rusiji?

Od početka rata u Ukrajini (24. februar 2022. godine), velike su tenzije na sjeveru Evrope između Rusije i baltičkih zemalja. On smatra da bi Rusija mogla da "testira" Član 5 NATO saveza o kolektivnoj odbrani.