Uhapšen Marko Daničić, drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića u centru Beograda.

Izvor: Instagram/mmasavezsrbijeandefs.rs/MUP Srbije/Screenshot

U Beogradu je večeras uhapšen Marko Daničić, drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića u centru Beograda, saznaje "Kurir". Zločin se dogodio tokom noći 24. na 25. janaura 2024. godine na Dorćolu.

Vasilije Gačević, njegov saučesnik, je sredinom januara ove godine uhapšen u Barseloni u Španiji. Prethodno se Gačević jedno vrijeme krio na Kosovu i Metohiji.

Da podsjetimo, njih dvojica su osumnjičeni da su tokom noći 24. na 25. januar 2024. godine pretukli i izboli nasmrt Stefana Savića, reprezentativca Srbije u MMA. Krili su se skoro dvije godine - Gačević je uhapšen 19. januara ove godine u Barseloni i trenutno se nalazi u zatvoru u Španiji.

(Kurir/MONDO)