Uhapšen Marko Daničić, drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića u centru Beograda.
U Beogradu je večeras uhapšen Marko Daničić, drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića u centru Beograda, saznaje "Kurir". Zločin se dogodio tokom noći 24. na 25. janaura 2024. godine na Dorćolu.
Vasilije Gačević, njegov saučesnik, je sredinom januara ove godine uhapšen u Barseloni u Španiji. Prethodno se Gačević jedno vrijeme krio na Kosovu i Metohiji.
Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca u centru Beograda: Izboli reprezentativca na Dorćolu
Da podsjetimo, njih dvojica su osumnjičeni da su tokom noći 24. na 25. januar 2024. godine pretukli i izboli nasmrt Stefana Savića, reprezentativca Srbije u MMA. Krili su se skoro dvije godine - Gačević je uhapšen 19. januara ove godine u Barseloni i trenutno se nalazi u zatvoru u Španiji.
