Ostoja Stanišić poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kladnju, a preminuo je nakon što je izvučen iz rijeke i reanimiran u sanitetskom vozilu, ali mu nije bilo spasa.

Nekadašnji komandant 6. bataljona Zvorničke brigade VRS Ostoja Stanišić poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Kladnju.

Ova informacija je potvrđena za Avaz.

Prema prvim informacijama, Stanišić je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Kladnju.

"Muškarac je preminuo nakon što je izvučen iz rijeke i u sanitetskom vozilu je reanimiran. Potvrđena je smrt u Domu zdravlja", rečeno je za Avaz iz MUP-a TK.

Ko je Ostoja Stanišić?

Ostoja Stanišić je bivši oficir Vojske Republike Srpske koji je pred Haškim tribunalom osuđen za ratne zločine počinjene nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine.

Tokom građanskog rata u BiH bio je komandant Šestog bataljona vojne policije Zvorničke brigade Drinskog korpusa.

Prvostepenom presudom 2017. godine osuđen je na 11 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici. Presuda je potvrđena 2019. godine.

Stanišić je prevremeno pušten na slobodu 1. jula 2020. godine.

Odluku o puštanju donio je Mehanizam za međunarodne krivične sudove nakon što je odslužio dvije trećine izrečene kazne.