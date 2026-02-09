Mina Kostić otkrila detalje iz veze sa kolegom muzičarem Igorom X, s kojim je dobila ćerku

Izvor: Youtube/ Igor X Kostic

Mina Kostić nakon mnogo godina otvorila je dušu

Pevačica se prisjetila kraha ljubavi i turbulentnih trenutaka.

- Bog me je nagradio ćerkom. Moj najdraži spot je "Grudi od betona" jer sam tu bila trudna a nisam ni bila svjesna toga. Kada sam čula srce da kuca, plakala sam. Plakao je i Igor. U trudnoći sam bila jako teška prema njemu, nervozna, zbog svega što mi se desilo i zbog svega što su mi uzeli. Igor to nije zaslužio, ali da je bila to prava ljubav on bi izdržao. Stalno sam ga tjerala od sebe i govorila da nismo više zajedno, a on mi je rekao: "Rodi dijete, pa ako treba nećemo više biti zajedno". Tako je bilo...- govorila je Mina za full screen media.

Vidi opis "Rodi dijete, pa nećemo više biti zajedno": Mina Kostić o vezi sa Igorom X Igor Kostić – pevač, bivši dečko pevačice Mine Kostić i bivši frontmen grupe Bicepsi. Moto – seks u kući – no, no! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Pink tv screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/minakostic_official Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Damir Dervišagić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir/ Damir Dervišagić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube printscreen/ pink.rs Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

- Nisam to suštinski željela, to je bila trenutna situacija. Kada sam bila na Farmi svi su govorili da me vara, da je sa mnom zbog para. Prošla sam pakao... Bilo mi je bitno samo da uživam sa svojim djetetom. Porodila sam se prirodnim putem, ušla sam u bolnicu i izašla. Bog je uslišio moje molitve. Nikada Igoru nisam branila da viđa dijete. Samo kada je bila mala nisam bila za to da moje dijete viđaju neke nepoznate djevojke, jednostavno mi je to smetalo. Posle Igora sam šest godina bila sama. Igor je dobar dečko, i drago mi je što sa takvim čovjekom imam dijete. Stalno viđa ćerku, stalno putuju, divan je otac, rekla je Mina za fulscreen.