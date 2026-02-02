"Prvo je ona bila luda, sad sam ja monstrum i prevarant": Mina i Kasper otkrili zašto će živjeti u Srbiji, a ne Njujorku

Mina Kostić i Mane Ćuruvija Kasper nedeljama su u centru pažnje medija zbog svog zanimljivog odnosa, koji intrigira sve.

Pjevačica Mina Kostić nedavno je morala da se rastane od vjerenika Maneta Ćuruvije, koji se vratio u Ameriku, ali je prije toga, zajedno s njim, dala svoj sud o komentarima javnosti, ali i cijeni prstena kojim ju je vjerio.

Kasper je prvo otkrio po čemu se to Mina razlikuje od njegovih bivših izabranica.

- Kad bih sad krenuo da nabrajam, ne bi bilo korektno prema tim drugim osobama. Ja spadam u onaj stari kov muškaraca. Nije muškarac onaj koji komentariše bilo koju ženu. Mina je jedinstvena za mene u svemu. Prije svega je dobar čovjek i prijatelj i najhrabrija žena koju sam upoznao. Ona je hrabrija od mene puta 10. Ja sebe smatram dosta hrabrim čovjekom, a ona je hrabrija od mene. Njen život zaslužuje da se napravi jedan film o njoj. Neko sam ko se njoj divi - rekao je Ćuruvija.

Mina i Kasper su svakog dana sigurniji jedno u drugo, a on ističe da je cijelog života sanjao o ženi poput pjevačice.

- Hvataju se neki da Mina ima neki lapsus ili pogrešan izraz. Ja to sve volim kod nje. Ona je jedna razigrana djevojčica, koja kaže šta misli. Kaže sve iskreno i baš je briga. To je sve Mina - istakao je Kasper.

Kako ističe Kostićeva, dobar duh zaista i postoji i ne krije da je pronašala ono što je dugo priželjkivala.

- Žene koje traže gospodina pravog, samo neka maštaju i da vjeruju u čudo jer će se desiti. Mora da se desi, ako u to vjerujemo. Ja sam čekala 30 godina da bi se on pojavio. On se pojavio i ranije, ali ja prosto nisam znala. Takav je bio splet okolnosti, da on nije imao hrabrosti da mi priđe. A ja sam tad bila sama. Rekla sam mu: "Što mi nisi prišao? Dosad bismo imali petoro djece!" - ubijeđena je Mina.

Oboje smatraju da se od sudbine ne može pobjeći, a imali su i poruku za sve one koji i dalje sumnjaju u njihovu ljubav.

- Neka javnost sama dođe do zaključka, koliko su oni nas povrijedili i koliko su bili pravedni prema nama. Ali i koliko su oni bili iskreni sami prema samima sebi, kada su pričali o nama. Mi nikoga nismo napali ni osudili. Ko vjeruje u našu priču - vjeruje, a ko ne vjeruje - ne vjeruje. Ali, oni su to digli na jedan nivo, za koji ja mislim da Srbija i neke mlađe generacije nisu zaslužili da čitaju takve stvari i da se satanizuje jedan poziv na ljubav. Prvo su za Minu govorili da je luda i glupava, da ja ne postojim i da sam ja "Chat GPT". Svi su je osuđivali. Šta se dešava dalje? Ja sam se pojavio i šok. Onda Mina više nije prolupala i nije luda, e, onda sam ja monstrum i prevarant - rekao je Ćuruvija.

Golupčići su riješili i sve dileme o njihovom vjereničkom prstenu.

- Joj, gluposti i oko cijena, i oko svega. Stvarno neću da pričam o cijeni, niti me to interesuje. Ovdje je kupio prsten. Nevjerovatno. Što se mene tiče, može da bude i bižuterija. Ja nemam problem s tim - rekla je Kostićeva dok nam je pokazivala prsten.

Na njen odgovor se nadovezao i Kasper.

- Ona ni ne zna cijenu. Ja sam platio porez u Srbiji. Ovdje sam kupio prsten, u svojoj zemlji i državi. Znači, nisam ga donio iz Amerike, nisam ga kupio onlajn. Time ću sve reći. Žalosno je što se cijenom prstena bave djevojke. Znači, po njima, ako je prsten neke velike vrijednosti - to je prava ljubav, a ako nije - to je prevara. Ovo je jako dobar eksperiment čime se ljudi bave. Nikada u životu nisam pričao šta sam kupio i koliko šta košta - dodao je on.

Na kraju, Mina i Kasper su otkrili da li će u budućnosti živjeti u Srbiji ili Americi.

- Ako želiš da razdvojiš majku od ćerke, onda ti nisi iskren i ne voliš tu ženu. Nikada to ne bih dozvolio. Onda bih ja bio manipulator i egoista koji misli samo na sebe. Anastasija će završiti srednju školu za godinu dana i ona dijete želi ovdje da upiše studije. I zamislite sada kakav bi ja bio čovjek jer sam svjestan koliko mene Mina voli, da ja nju sad uhvatim pod svoje i da je odvedem u Ameriku da mi sjedi kući i zadovoljava moje potrebe. Šta bih onda ja bio? Nikada ne bih dozvolio da naša ljubav utiče na razvoj budućnosti njene ćerke. Njujork nikada neće otići iz mene, to je grad koji ja volim - zaključio je Ćuruvija.