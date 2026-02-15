Anđela Đuričić prvi put o raskidu sa Gastozem

Anđela Đuričić iskreno je govorila o svom bivšem.

Izvor: Instagram/andjelaadjuricicc

Anđela Đuričić progovorila je o raskidu sa Nenadom Marinkovićem Gastozem. Ona ne krije da joj je krivo, ali i da je zavoljela život, uprkos bolnom raskidu.

Ona je govorila i o potencijalom ulasku u rijaliti:

"Sada u 'Ellitu 9'? Ne, sada zaista ne. Imam svoje planove, a i već je 15. februar. Ne znam za sljedeću sezonu. Neću da kažem nikada. Tako sam jednom rekla, više ne govorim to", rekla je ona na šta se novinar MONDO portala nadovezao i pitao da li čeka ponudu:

"Nemoj tako da se zezaš, roditelji će me ubiti", rekla je Anđela.