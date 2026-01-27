logo
Gastoz usnimljen kako se ljubi sa misterioznom djevojkom: Ostavio Anđelu Đuričič i odmah joj našao zamjenu

Autor Ana Živančević
Nenad Marinković Gastoz brzo je prebolio svoju bivšu djevojku Anđelu Đuričić.

Gastoz usnimljen kako se ljubi sa misterioznom djevojkom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Učesnici osme sezone rijaliti-programa Elita, Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić započeli su svoju romansu pred kamerama, a njihova turbulentna veza bila je u centru pažnje od početka do kraja sezone.

Gastoz je osvojio prvo mjesto i glavnu nagradu, dok je Đuričićeva bila drugoplasirana učesnica, a nakon izlaska iz rijalitija nastavili su svoj odnos i napolju.

Međutim, u spoljašnjem svijetu bilo je nekoliko trzavica, te su se više puta mirili i raskidali, a nedavno su ponovo stavili tačku na svoj odnos, a djeluje da pomirenja trenutno nema na vidiku.

 Anđela je stoga spakovala kofere i otputovala na egzotični Tajland, dok Gastoz za to vrijeme boravi u srpskoj prijestonici.

Mediji uhvatili su ga sinoć u jednom poznatom beogradskom klubu, nije gubio vijreme kada se radi o djevojkama, te je neko vrijeme flertovao i ljubio misterioznu brinetu za šankom, a nakon toga se izgubio u masi.

Nenad Marinković Gastoz anđela đuričić nova djevojka

