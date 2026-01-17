Nakon vijesti o raskidu, Gastoz u ludom provodu sa zgodnom plavušom: Grli je i ljubi, od Anđele ni traga

Bivši rijaliti učesnik Nenad Marinković Gastoz uživoa je u izlasku sa prijateljima, a sve je podijelio na Instagramu.

Izvor: TV Pink

Anđela Đuričić je javno potvrdila da je došlo da raskida između nje i Nenada Marinkovića Gastoza u lajvu na TikToku, i time prekinula sva nagađanja.

"Želim da vam kažem da mi ne pišete gde je Gale, ni da li ste zajedno ili niste, prosto mi više nismo zajedno", priznala je Anđela Đuričić, pa dodala:

"Ja sam na lajvu ovde za sebe, ne želim o svom privatnom životu da pričam. To je sve što ću vam reći, tako da nema potrebe da nastavljajte da pišete takva pitanja i slično, jer to je to, što se mene tiče. Mi više nismo zajedno i nema potrebe da se ta tema nastavlja", istakla je Anđela i tu završila priču o, sada već bivšem dečku, Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Gastoz uživa u kafani sa misterioznom plavušom

Pobjednik rijalitija "Elita" Gastoz, ponovo je dospio u žižu javnosti nakon što su se na društvenim mrežama pojavili snimci njegovog noćnog provoda sa nepoznatom plavušom. Dok je Gastoz uživao u izlasku, od njegove devojke Anđele Đuričić nije bilo ni traga ni glasa.