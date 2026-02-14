Kako danas izgleda Ozrenov opasni telohranitelj? Čuveni Roki ukrao srca devojkama, sada neprepoznatljiv

Rokija, namrgođenog telohranitelja Ozrena Soldatovića iz kultne serije "Srećni ljudi", koji je mnogima bio strah i trepet, dostigao je toliku popularnost i svi su ga zapazili.

Izvor: YouTube printscreen

Jedna od najgledanijih i najvoljenijih domaćih serija, "Srećni ljudi", emitovala se od 1993. do 1996. godine, ali i danas živi kroz brojne reprize koje publika rado prati.

Pored zanimljive i životne priče, seriju je obilježila izuzetna glumačka ekipa, a mnogi glumci su upravo zahvaljujući ovom projektu doživjeli veliku popularnost. Među njima se posebno izdvojio Bogdan Kuzmanović, koji je tumačio lik Rokija.

Iako se pojavio u svega tri epizode, desetoj, osamnaestoj i devetnaestoj, ostavio je snažan utisak. Njegova pojava nije prošla nezapaženo, naročito kod ženskog dijela publike, a harizma i upečatljiva gluma učinile su da Roki postane jedan od likova koji se i danas pamte.

Izvor: YouTube printscreen

Zanimljivo je da je Bogdan Kuzmanović u seriji "Srećni ljudi" ostvario čak tri različite uloge.

Najprije se pojavljuje kao mladić koji traži posao u kockarnici, istoj onoj u kojoj pokušava da se zaposli i Aranđel Golubović, lik koji tumači Velimir Bata Živojinović. U 18. i 19. epizodi pojavljuje se u ulozi policajca, dok u nastavku priče igra i glavnog telohranitelja ozloglašenog Ozrena Soldatovića.

Lik Rokija ostao je posebno upamćen, a sam Kuzmanović se tokom godina primjetno promijenio. Jedna fotografija koja je svojevremeno osvanula na društvenoj mreži X pokazala je njegov drugačiji imidž, dugu, loknastu kosu po kojoj je bio gotovo neprepoznatljiv. Ipak, harizma koju je imao na malim ekranima očigledno nije nestala.

Nekoliko godina kasnije pojavio se i u prvoj epizodi serije Bela lađa, ali je najveći dio karijere nakon televizijskih angažmana posvetio radu u pozorištu.