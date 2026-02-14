logo
Kako danas izgleda Ozrenov opasni telohranitelj? Čuveni Roki ukrao srca devojkama, sada neprepoznatljiv

Autor Ana Živančević
Rokija, namrgođenog telohranitelja Ozrena Soldatovića iz kultne serije "Srećni ljudi", koji je mnogima bio strah i trepet, dostigao je toliku popularnost i svi su ga zapazili.

Kako danas izgleda Ozrenov telohranitelj Roki? Izvor: YouTube printscreen

Jedna od najgledanijih i najvoljenijih domaćih serija, "Srećni ljudi", emitovala se od 1993. do 1996. godine, ali i danas živi kroz brojne reprize koje publika rado prati.

Pored zanimljive i životne priče, seriju je obilježila izuzetna glumačka ekipa, a mnogi glumci su upravo zahvaljujući ovom projektu doživjeli veliku popularnost. Među njima se posebno izdvojio Bogdan Kuzmanović, koji je tumačio lik Rokija.

Iako se pojavio u svega tri epizode, desetoj, osamnaestoj i devetnaestoj, ostavio je snažan utisak. Njegova pojava nije prošla nezapaženo, naročito kod ženskog dijela publike, a harizma i upečatljiva gluma učinile su da Roki postane jedan od likova koji se i danas pamte.

Zanimljivo je da je Bogdan Kuzmanović u seriji "Srećni ljudi" ostvario čak tri različite uloge.

Najprije se pojavljuje kao mladić koji traži posao u kockarnici, istoj onoj u kojoj pokušava da se zaposli i Aranđel Golubović, lik koji tumači Velimir Bata Živojinović. U 18. i 19. epizodi pojavljuje se u ulozi policajca, dok u nastavku priče igra i glavnog telohranitelja ozloglašenog Ozrena Soldatovića.

Lik Rokija ostao je posebno upamćen, a sam Kuzmanović se tokom godina primjetno promijenio. Jedna fotografija koja je svojevremeno osvanula na društvenoj mreži X pokazala je njegov drugačiji imidž, dugu, loknastu kosu po kojoj je bio gotovo neprepoznatljiv. Ipak, harizma koju je imao na malim ekranima očigledno nije nestala.

Nekoliko godina kasnije pojavio se i u prvoj epizodi serije Bela lađa, ali je najveći dio karijere nakon televizijskih angažmana posvetio radu u pozorištu.

Tagovi

Bogdan Kuzmanović Srećni ljudi glumac

