Kako danas izgleda mrak frajer iz "Srećnih ljudi": Djevojek zbog doktora trčale s posla, a evo kako danas izgleda

Aleksandar Dunić proslavio se serijama "Srećni ljudi" i "Porodično blago", a za sve ove godine, nije se mnogo promijenio

Prošlo je više od trideset godina otkako se Aleksandar Dunić zauvek upisao u televizijsku istoriju ulogom doktora Gorana Popca u kultnoj seriji "Srećni ljudi", likom po kojem ga publika i danas najviše pamti i prepoznaje.

Kao visok, plav i harizmatični ljekar, Dunić je tada preko noći postao jedan od najpopularnijih glumaca na domaćoj sceni i miljenik gledalaca, a poznato je da je popularnost njegovog lika bila tolika da su žene masovno trčale kući s posla kako bi gledale seriju.

Kasnije je uspio da potvrdi glumačku popularnost i drugim zapaženim rolama – kao Kokan Prodanović u seriji "Porodično blago", ali i kao Ćirko u "Beloj lađi", gde su njegove replike sa Šojićem ostale upamćene i danas se rado citiraju. Ipak, bez obzira na sve kasnije uloge, za većinu publike on je zauvijek – dr Popac.

Privatno, Aleksandar Dunić je u braku sa uglednom novinarkom i književnicom Draganom Litričin Dunić, sa kojom ima sina. Njih dvoje često su isticali koliko im je porodica važna i koliko pažnje posvećuju vaspitanju djeteta u duhu pravih, univerzalnih vrijednosti.