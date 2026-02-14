Mitrovićeva ćerka proslavila rođendan na luks destinaciji: Isplivao snimak žurke, Željko joj se javno izvinio

Željko Mitrović bio je najveseliji na rođendanu svoje ćerke.

Izvor: Instagram/sixchick

Kristina Mitrović, ćerka vlasnika TV Pink, ove godine 26. rođendan obilježava u glamuroznom St. Moritz, jednom od najpoznatijih i ujedno najviših evropskih zimskih centara.

Kao i prethodnih godina, porodica se potrudila da slavlje bude posebno. Privatnim letom organizovali su iznenađenje i rođendan pretvorili u pravi mali luksuzni bijeg, na destinaciji koja važi za sinonim prestiža i elegancije.

„Srećan rođoš, draga moja Kristina, sorry ako je ćale pretjerao, ali ove tvoje drugarice su prve počele da đipaju, pa sam to doživio kao izazov! Srećan rođendan, ljubavi moja! P. S. Znaš li, Kićo moja draga, da je Beograd za ovaj meni već odavno dosadan St. Moritz i sve ostale fensi zimske i ljetnje seljane, ozbiljna metropola“, napisao je on.

Inače, Željko i Milica Mitrović prošle godine su proslavili 30 godina braka, odnosno takozvanu „bisernu svadbu“. Skladni supružnici upoznali su se na Trećem kanalu i već tada je počela njihova ljubavna priča, a o prvom susretu i početku veze Željko je govorio sa osmijehom na licu:

„Milicu sam upoznao slučajno kada sam gostovao u njenoj muzičkoj emisiji na Trećem kanalu. Ne znam ja da pričam te priče. Bolje da nju pitate. U stvari, njoj je falio prevoz, a ja sam imao kola ili tako nekako.“

„Sjećam se da sam uložio mnogo energije da osvojim tu djevojku“, priznao je jednom prilikom Mitrović i dodao da njemu i Milici danas nijesu potrebne riječi da bi se razumjeli, a duhovito je istakao i da se od nje ne razdvaja čak ni kada ide u toalet, što je i ona potvrdila.