"Najskuplji projekat na estradi": Nadica Ademov posle skandala na Sajmu napravila pometnju, izbacila 10 spotova odjednom

Pjevačica Nadica Ademov objavila je album "Milostinja", a za sve pjesme s albuma je snimila spotove

Pjevačica Nadica Ademov objavila je danas da je izašao album "Milostinja" na kojem je radila godinu dana.

U pitanju je drugi po redu studijski album na kojem se nalazi11 pjesama - "Milostinja", "Bela kola", "Dvorište", "Gde li si sad", "Ka Merav", "Milioner u blatu", "Pijedestal", "Haljina svilena", "Žena mangup", "Gori srce moje" i "Ti si mi bio sve".

Nadica je na snimanju spotova za 10 numera sarađivala sa Aleksandrom Kerekešom Kekijem, jer je toliko numera bilo planirano za album. Samo nedelju dana prije izlaska albuma, odlučila je da snimi i 11. numeru, kompozitora Saška Nikolića i tekstopisca Mire Mijatović.

"Toliko sam emotivna danas, jer je sve na čemu je toliko divnih ljudi radilo skoro godinu dana, sada u rukama publike. Jedanaest pjesama, jedanaest priča, i u svakoj me ima. Znam da ima i vas, znam da će svako pronaći ono što njegovoj duši paše... Sa neizmjernim ponosom i zadovoljstvom vam predstavljam moj drugi album pod nazivom "Milostinja", vječno zahvalna svima koji su na njemu radili i koji su, baš kao i ja, dali sve od sebe da sve zvuči i izgleda baš ovako" rekla je Nadica o albumu koji pratioci nazivaju najskupljim projektom na estaradi, i dodala:

"Vjerujem da smo uspjeli da napravimo nešto što će trajati. Sada je sve u vašim rukama, dragi moji. "

Javnost je početkom godine brujala o skandalu koji se dogodio u novogodišnjoj noći kada je Nadica Ademov izašla na binu i publici saopštila da neće pjevati.

Ona je objasnila da je tu odluku donijela zato što organizatori nisu ispoštovali dogovor oko satnice njenog nastupa.