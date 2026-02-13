logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Najskuplji projekat na estradi": Nadica Ademov posle skandala na Sajmu napravila pometnju, izbacila 10 spotova odjednom

"Najskuplji projekat na estradi": Nadica Ademov posle skandala na Sajmu napravila pometnju, izbacila 10 spotova odjednom

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Nadica Ademov objavila je album "Milostinja", a za sve pjesme s albuma je snimila spotove

"Najskuplji projekat na estradi": Nadica Ademov posle skandala na Sajmu napravila pometnju, izbacila 10 spotova odjednom Izvor: Youtube/Nadica Ademov

Pjevačica Nadica Ademov objavila je danas da je izašao album "Milostinja" na kojem je radila godinu dana.

U pitanju je drugi po redu studijski album na kojem se nalazi11 pjesama - "Milostinja", "Bela kola", "Dvorište", "Gde li si sad", "Ka Merav", "Milioner u blatu", "Pijedestal", "Haljina svilena", "Žena mangup", "Gori srce moje" i "Ti si mi bio sve".

Nadica je na snimanju spotova za 10 numera sarađivala sa Aleksandrom Kerekešom Kekijem, jer je toliko numera bilo planirano za album. Samo nedelju dana prije izlaska albuma, odlučila je da snimi i 11. numeru, kompozitora Saška Nikolića i tekstopisca Mire Mijatović.

"Toliko sam emotivna danas, jer je sve na čemu je toliko divnih ljudi radilo skoro godinu dana, sada u rukama publike. Jedanaest pjesama, jedanaest priča, i u svakoj me ima. Znam da ima i vas, znam da će svako pronaći ono što njegovoj duši paše... Sa neizmjernim ponosom i zadovoljstvom vam predstavljam moj drugi album pod nazivom "Milostinja", vječno zahvalna svima koji su na njemu radili i koji su, baš kao i ja, dali sve od sebe da sve zvuči i izgleda baš ovako" rekla je Nadica o albumu koji pratioci nazivaju najskupljim projektom na estaradi, i dodala:

"Vjerujem da smo uspjeli da napravimo nešto što će trajati. Sada je sve u vašim rukama, dragi moji. "

Javnost je početkom godine brujala o skandalu koji se dogodio u novogodišnjoj noći kada je Nadica Ademov izašla na binu i publici saopštila da neće pjevati.

Ona je objasnila da je tu odluku donijela zato što organizatori nisu ispoštovali dogovor oko satnice njenog nastupa.

Tagovi

Nadica Ademov spotovi pjesme album

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ