Djevojčica od četiri godine preminula je nakon operacije krajnika u Čačku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Čačku je prije nekoliko dana preminula djevojčica E.M. (4) nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u Čačku, saznaje agencija "RINA". Ona je preminula u Beogradu nakon što je prevezena iz Čačka u prestonicu Srbije zbog komplikacija.

"Djevojčica je imala rutinsku operaciju trećeg krajnika. Nakon kompikacija, dijete je istog dana transportovano za Beograd, gdje je preminulo", kaže izvor pomenute agencije koji je upoznat sa slučajem.

Iz Opšte bolnice u Čačku se zasad niko nije oglasio. Nije poznato kako je djevojčica preminula.