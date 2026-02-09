Bolnica u Čačku se oglasila o smrti djevojčice nakon operacije krajnika. Obaviješteni su Ministarstvo zdravlja i inspekcija.

Opšta bolnica u Čačku oglasila se saopštenjem na svom sajtu o slučaju smrti djevojčice E.M. (4) koja je preminula nakon operacije krajnika. Ona je hitno prevezena za Beograd na Institut za majku i dijete gdje je nažalost preminula u srijedu 4. februara.

"Porodici ovim putem izrazavamo najdublje saučešće povodom tragičnog događaja. Nakon dobijanja informacija o događaju od 4. februara 2026.godine, Uprava bolnice je istog dana obavijestila Ministarstvo zdravlja i zdravstvenu inspekciju, nakon čega je sledećeg dana sprovedena unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada o čemu je obaviještena zdravstvena inspekcija koja nije utvrdila postojanje propusta u vođenju medicinske dokumentacije. Nakon sprovođenja eksterne provere kvaliteta stručnog rada od strane Ministarstva zdravlja i nalaza obdukcije, utvrdiće se da li je bilo propusta u liječenju uz preduzimanje svih mjera da bi se utvrdio uzrok ovog tragičnog događaja", navodi se na sajtu Opšte bolnice u Čačku.

Večeras je, da podsjetimo, održan protest ispred bolnice zbog smrti djevojčice. Okupili su se porodica, prijatelji i brojni građani koji traže odgovornost za smrt djevojčice.