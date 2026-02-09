Nepoznata djevojka pohvalila se fotografijom sa bivšim suprugom Jelene Karleuše.
Bivši fudbaler Duško Tošić, koji se nedavno razveo od pjevačice Jelene Karleuše, ponovo privlači veliku pažnju javnost.
Mnoge djevojke ne kriju da bi voljele da ga upoznaju uživo, a one koje ga sretnu često taj trenutak zabilježe fotografijom ili snimkom.
Na TikToku se pojavila fotka na kojoj se nasmijana djevojka slika u društvu Duška Tošića, a objava je u rekordnom roku privukla veliku pažnju korisnika ove društvene mreže.
Isplivala fotografija Duška Tošića sa misterioznom djevojkom: Njena poruka napravila totalni haos na mrežama
Iako javnosti nije poznato o kome je riječ, njen opis je dodatno zagolicao maštu ljudima.
"Ja kad kažu da nešto ne mogu", napisala je djevojka u opisu objave, ostavljajući prostor za različita tumačenja i spekulacije, dok su se u komentarima nizale reakcije, emotikoni i poruke podrške, ali i "ljubomore".
Ipak, mnogi misle da je djevojka ostvarila svoj san da upozna i fotografiše se sa nekadašnjim reprezentativcem.
Duško Tošić se nije oglašavao povodom ove objave, niti je komentarisao fotografiju.