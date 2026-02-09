logo
Isplivala fotografija Duška Tošića sa misterioznom djevojkom: Njena poruka napravila totalni haos na mrežama

Autor Ana Živančević
Nepoznata djevojka pohvalila se fotografijom sa bivšim suprugom Jelene Karleuše.

Isplivala fotografija Duška Tošića sa misterioznom djevojkom: Njena poruka napravila totalni haos na Izvor: TikTok Printscreen

Bivši fudbaler Duško Tošić, koji se nedavno razveo od pjevačice Jelene Karleuše, ponovo privlači veliku pažnju javnost.

Mnoge djevojke ne kriju da bi voljele da ga upoznaju uživo, a one koje ga sretnu često taj trenutak zabilježe fotografijom ili snimkom.

Na TikToku se pojavila fotka na kojoj se nasmijana djevojka slika u društvu Duška Tošića, a objava je u rekordnom roku privukla veliku pažnju korisnika ove društvene mreže.

Iako javnosti nije poznato o kome je riječ, njen opis je dodatno zagolicao maštu ljudima.

"Ja kad kažu da nešto ne mogu", napisala je djevojka u opisu objave, ostavljajući prostor za različita tumačenja i spekulacije, dok su se u komentarima nizale reakcije, emotikoni i poruke podrške, ali i "ljubomore".

Ipak, mnogi misle da je djevojka ostvarila svoj san da upozna i fotografiše se sa nekadašnjim reprezentativcem.

Duško Tošić se nije oglašavao povodom ove objave, niti je komentarisao fotografiju.

Duško Tošić

