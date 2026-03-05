Direktor Barske plovidbe Boris Mihajlović kaže da je trenutna situacija neodrživa, te da ona zavisi od volje države.

Ukoliko investitor iz Dubaija “Faminas Investment Group”, kako je predviđeno Memorandumom o razumijevanju koji je pripremilo Minisarstvo pomorstva, kupi 22 odsto akcija Barske plovidbe zajedno sa državom Crnom Gorom, imaće dvotrećinsko vlasništvo u našoj brodarskoj kompaniji i mogućnost donošanja stateških odluka. Direktor Barske plovidbe Boris Mihajlović očekuje da će investitor iz Ujedinjenih arapskih emirata (UAE) otkupiti akcije od manjinskih akcionara, koji inače tuže domaću brodarsku kompaniju, a nakon toga uložiti oko 60 miliona eura za nabavku novih brodova i rekonstrukciju gata 5 u barskoj luci, navodi se u prilogu Radija Crne Gore.

Barska plovidba duguje državi pet miliona eura, sredstva koja su iz budžeta opredijeljena za plaćanje rata kredita uzetog od kineske EXIM banke za kupovinu teretnih brodova te kompanije, prenosi CdM.

Direktor Barske plovidbe Boris Mihajlović kaže da je trenutna situacija neodrživa, te da ona zavisi od volje države.

“U kojem momentu će pokrenuti mehanizme naplate, trenutno potraživanje, pošto iz sadašnjeg poslovanja kompanije teško se može očekivati da mi to možemo i vratiti”, naveo je Mihajlović.

Investitor iz Dubaija “Faminas Investment Group”, sa kojim Ministarstvo pomorstva planira da potpiše Memorandumom o razumijevanju, namjerava da otkupi 22 odsto akcija od manjinskih akcionara Barske plovidbe koji su u sudskom sporu sa brodarskom kompanijom iz Bara.

“Samom kupovinom taj bi sudski spor pred Privrednim sudom bio ugašen ili ne bi se više vodio. To je prvi benefit odmah za kompaniju. Drugi benefit za kompaniju je da dobijemo partnere koji bi bili partneri stvarno u smislu mogućnosti da pomognu kroz know-how i kroz finansiranje. Oni su predložili i izrazili spremnost da obezbijede finansijski paket koji bi omogućio kompaniji da isfinansira plan restrukturiranja i sve njegove stavke koje su neophodne da bi kompanija izašla na zelenu granu”, rekao je Mihajlović.

Investitor iz UAE imaće sa našom državom dvotrećinsko vlasništvo u domaćoj brodarskoj kompaniji i mogućnost donošanja stateških odluka, među kojima je prioritet plan restrukturiranja i novih ulaganja.

On kaže da je taj investicioni program koji je planiran kroz kupovinu dva broda između 55 i 60 miliona eura.

Mihajlović je potvrdio da je Ministarstvo pomorstva od resora zaduženog za finansije dobilo mišljenje da sa arapskim investitorima možda daje više prava nego što isleduje po osnovu procenta vlasništva.

Direktor Barske plovidbe naglašava da memorandum o razumijevanju još nema finalnu verziju, kao i da su po zahtjevu resora zaduženog za finansije pribavili mišljenje od Fonda PIO, Razvojne banke i Ministarstva ekonomskog razvoja, piše CdM.

“Bilo je sugestija, traže se mišljenja od pojedinih institucija, ta su mišljenja dobijena i ministarstvo i one su sve pozitivne. I na taj konačni dogovor koji bude, on će biti predmet i izjašnjavanja svih ministarstava i Vlade i naravno biće pripremljen od strane konsultantskih kuća koje će pripremiti celu analizu”, naveo je on.

Bez investiranja, kupovine novih brodova i proširenja gata 5, Barsku plovidbu u perspektivi očekuje sudbina Crnogorske plovidbe, izričit je Boris Mihajlović.