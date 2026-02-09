"Šamar u lice Americi, jedan od najgorih ikada": Tramp brutalno kritikovao nastup poznatog pjevača na Superboulu

Predsjednik Donald Tramp oštro je osudio nastup portorikanskog umjetnika Bed Banija na poluvremenu Superboula, nazivajući ga "šamarom u lice Americi".

Izvor: Profimedia/Charles Baus/Zuma Press

Predsjednik Donald Tramp kritikovao je nastup Bed Banija na poluvremenu Superboula LX, nazvavši ga "apsolutno užasnim, jednim od najgorih IKADA", u objavi na društvenim mrežama u nedelju.

Tramp je poručio da je taj nastup "šamar u lice" Sjedinjenim Američkim Državama, dodavši da u toj "zbrci od poluvremenskog šoua" nema ničeg inspirativnog, prenijeli su američki mediji.

"Nema nikakvog smisla, to je uvreda za veličinu Amerike i ne predstavlja naše standarde uspjeha, kreativnosti ili izvrsnosti. Niko ne razume ni riječ onoga što ovaj tip govori, a ples je odvratan, posebno za malu djecu koja gledaju širom SAD-a i cijelog svijeta", napisao je Tramp.

Izvor: Profimedia/Charles Baus/Zuma Press

Portorikanski umjetnik Bad Bunny suočio se s talasom konzervativnih kritika još od prošle godine, kada je najavljen kao izvođač na Superboulu.

Dobitnik Gremija donio je portorikansku kulturu na scenu stadiona Levi u Santa Klari u Kaliforniji, izvodeći niz svojih hitova u pretežno izvođenju na španskom jeziku.

Šou je kulminirao predstavljanjem zemalja koje čine američki kontinent, počevši od južne hemisfere i Čilea, pa sve do sjeverne hemisfere i Kanade, da bi završio Portorikom, rodnim mjestom Bed Banija.

U prvih nekoliko minuta nastupa, tokom jedne muzičke tranzicije, Bed Bani je govorio o svom putu do Superboula, rekavši, u prevodu sa španskog: "Zato što nikada, nikada nisam prestao da vjerujem u sebe - i ti, i ti (pokazujući ka ekranu) treba da vjeruješ u sebe."

Bed Bani je pjevao dok je prolazio kroz scenografiju osmišljenu kao polja šećerne trske, koja simbolizuju Karibe, uključujući Portoriko i Kubu. Zastao je i kod štanda sa rendanim ledom, poznatim kao piragua.

Tokom nastupa izveo je veliki broj hitova, među kojima su "BAILE INoLVIDABLE" i "NUEVAYoL", koje je otpjevao ispred scenografije pijace pod nazivom "La Marqueta". U jednom trenutku odao je počast svom nedavnom uspjehu tako što je dječaku na sceni predao Gremi nagradu.

U jednom trenutku, Bed Bani je viđen kako odaje počast svom nedavnom uspjehu, uručujući Gremi nagradu dječaku na sceni. Na kraju nastupa nebo su obasjali vatrometi tokom izvođenja njegove hit pjesme "DtMF".

Lejdi Gaga se pridružila Bed Bani na terenu, gdje su zajedno izveli salsom inspirisanu verziju njene pjesme "Die With a Smile", nakon čega je nastupio i latino zvijezda Riki Martin.